Suenan cacerolas a plena luz del día en el Vedado

Vecinos del Vedado, en La Habana, protagonizaron este domingo un cacerolazo diurno que quedó documentado en video por la activista Salomé García Bacallao, quien publicó las imágenes en su cuenta de Facebook con el mensaje: «12 de julio. Continúan los cacerolazos amaneciendo en el Vedado».

La palabra «continúan» en la publicación de García Bacallao revela que las protestas no comenzaron ese domingo: los cacerolazos se extendieron durante la noche anterior y se prolongaron hasta las horas diurnas, convirtiendo el Vedado en uno de los focos de una jornada de indignación que abarcó varios barrios de la capital.

El periodista y activista Magdiel Jorge Castro amplificó el video en la red social X y describió lo ocurrido como «cacerolazo durante el día en el Vedado, La Habana… esto después de otra noche de protesta en la capital», añadiendo que «el 11J prendió la chispa y algo cambió para siempre en Cuba».

Las protestas de este domingo llegan un día después del quinto aniversario del 11 de julio de 2021, la mayor movilización popular en Cuba desde 1959.

El sábado, ya se habían registrado cacerolazos en La Habana Vieja, donde el régimen movilizó policías y fuerzas paramilitares en la sede municipal del Partido Comunista, y un fuerte cacerolazo en el Reparto Nalón de Guanabacoa tras más de 33 horas consecutivas de apagón.

Captura de Facebook

El Vedado no es un escenario nuevo para este tipo de protestas. A lo largo de 2026 se han documentado cacerolazos en ese barrio en múltiples fechas, entre ellas el 13 y 23 de marzo, 17 de abril, 3 y 19 de junio, y el 2 de julio.

La ola de protestas se produce en un contexto de crisis extrema. Solo en junio de 2026 se contabilizaron 107 protestas en todo el país, casi el doble del récord anterior, con 82 de ellas concentradas en La Habana.

Los apagones alcanzan hasta 72 horas consecutivas en algunas zonas, el dólar informal cotiza a 670 pesos y el Producto Interno Bruto se contrae entre 6,5% y 15%.

Mientras los vecinos golpeaban sus cacerolas, Berta Soler y las Damas de Blanco denunciaron que agentes de la Seguridad del Estado sitiaron sus viviendas para impedir cualquier conmemoración del aniversario del 11J.

A cinco años de aquellas históricas protestas, 338 personas que participaron en ellas permanecen encarceladas, excluidas del indulto de abril de 2026, en un país que registra entre 1,260 y 1,306 presos políticos, la cifra más alta jamás documentada.

En ese mismo marco, Amnistía Internacional calificó como desaparición forzada la situación del artista Luis Manuel Otero Alcántara, retirado de la prisión de Guanajay por la Seguridad del Estado el 7 de julio sin notificación a su familia, pese a que su condena venció el 9 de julio.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó una acción urgente y fijó el 25 de julio como plazo para que el régimen informe sobre su paradero.