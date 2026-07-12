“Ni Afganistán ni Ucrania”: una de las principales vías de acceso a Holguín parece una zona de guerra por un basurero en llamas

La postal de Holguín en 2026: humo, basura y un acceso que parece un campo de batalla

Un video publicado este sábado en redes sociales muestra un enorme basurero en llamas en la vía de acceso al reparto Alcides Pino, una de las principales entradas a la ciudad de Holguín, en una imagen que sus propios vecinos comparan con zonas de conflicto bélico.

"Ni Afganistán, Ucrania, Haití o algún país o lugar en África... Esta es la vía de acceso al reparto Alcides Pino, otrora una de las mejores vistas del municipio Holguín" describe el usuario Arturo Pablo Sánchez Zaldívar, quien compartió el el clip, de apenas 18 segundos, en su perfil de Facebook.

Los comentarios de los ciudadanos reflejan indignación y resignación ante el deterioro de lo que fue considerada durante décadas la ciudad más limpia de Cuba.

"Por Dios, sin palabras. Nuestra bella provincia de Holguín, que siempre se ha caracterizado por ser una de las provincias más limpias, no es fácil la situación", escribió una residente.

Otra ciudadana fue más contundente: "Esto es sin palabras. Nunca pensé que nos tocaría vivir esto. Hay una tristeza en las calles, los parques vacíos, los ancianos esperando que les llegue la muerte sin alimentos ni ilusiones".

Una vecina del reparto confirmó que vive frente al vertedero en llamas: "Ese es el frente de mi casa".

Otro comentarista advirtió que el problema desborda esa zona: "No es solo en Alcides Pino, abundan en toda la ciudad".

"Si es Cuba, y eso les duele a los iluminados de los logros de 67 años de prosperidad y bienestar para los revolucionarios", cerró con ironía otro ciudadano en los comentarios del video.

Desde abril trascendieron denuncias de basureros que arden cada noche en distintos barrios de la Ciudad cubana de los Parques, donde se queman plásticos, tubos LED, restos de comida, animales en descomposición y envases de medicamentos vencidos.

La emisora provincial Radio Angulo reconoció en junio que Holguín pasó de ser "una de las ciudades más limpias de Cuba a un vertedero", y que "cada día que pasa, los montículos crecen, se desbordan e invaden aceras convirtiendo el entorno en un foco permanente de contaminación".

La Empresa de Servicios Comunales ha reconocido déficits de camiones, piezas de repuesto, combustible y fuerza laboral, sin ofrecer soluciones concretas.

Ante la ausencia de recogida sistemática, los vecinos optan por quemar la basura acumulada, lo que genera humo cargado de dioxinas, furanos y monóxido de carbono, agravando enfermedades respiratorias en una población ya castigada.

La acumulación de desechos también favorece criaderos del mosquito Aedes aegypti. En octubre y noviembre de 2025, Holguín reportó casos de dengue y chikungunya en casi todos sus 14 municipios, con la basura identificada como factor determinante.

Los vertederos improvisados han invadido parques infantiles, espacios deportivos, cauces de ríos y vías céntricas. El parque infantil Los Caballitos devino un enorme basurero.

El deterioro lleva años documentado. Desde marzo de 2020 hay denuncias de acumulación de basura en el reparto Zayas, y en 2022 se registraron al menos cinco vertederos en menos de cuatro cuadras en la zona de la carretera de Gibara.

El problema es estructural y reconocido por el propio régimen. El primer ministro Manuel Marrero admitió a fines de 2025 el fracaso institucional ante la crisis de recogida de basura en Cuba, sin que esa admisión haya derivado en solución alguna.