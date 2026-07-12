Casas de adobe para una Cuba sin cemento ni cabillas: la nueva apuesta del gobierno en Guantánamo

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El gobierno cubano, con financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desarrolla esta semana en la provincia de Guantánamo un taller práctico de técnicas constructivas tradicionales que incluye la edificación de viviendas de adobe —ladrillo sin cocer fabricado con tierra arcillosa y paja— como alternativa ante la escasez de cemento y barras de acero corrugado (cabillas).
El taller, que se extiende hasta el 17 de julio en el área conocida como Cabaña de Mariano, levanta un polígono con tres tipos de construcciones: una vivienda de bóveda de ladrillos, otra de adobe y una tercera edificada con contenedores marítimos, destacó este domingo el periódico oficial Venceremos.
La iniciativa está liderada por el arquitecto mexicano Ramón Aguirre Morales, de la Red Iberoamericana de Arquitectura y Construcción con Tierra (ProTerra), quien encabeza un equipo de ocho especialistas procedentes de México, Chile, El Salvador y Colombia.
Aguirre destacó "la importancia de esas capacitaciones prácticas que, bajo la metodología de "aprender haciendo", permiten el empleo de estas técnicas para construir viviendas, sin la utilización de acero y muy poco cemento".
Por la parte cubana participan la empresa constructora provincial Epcons, la de materiales de la construcción Epmalco y la brigada de construcción de la Alimentaria.
El experimento guantanamero no es un caso aislado, sino el último de una serie de iniciativas similares que el gobierno ha impulsado ante el colapso de su industria constructiva.
En julio de 2025, especialistas mexicanos enseñaron técnicas de construcción con tierra en Pinar del Río, también con apoyo del PNUD.
Ese mismo mes, el gobierno de Villa Clara anunció dos viviendas experimentales sin cemento ni acero en Santa Clara y Remedios.
Tras el huracán Melissa, que dejó 137,000 viviendas dañadas en Santiago de Cuba, las autoridades también evaluaron prototipos de casas sin cemento para los damnificados del municipio de Segundo Frente.
El trasfondo de todos estos experimentos es una crisis habitacional de proporciones históricas. El déficit oficial supera las 929,000 viviendas y 35 % del parque habitacional, equivalente a unas 4,1 millones de unidades, se encuentra en estado regular o malo.
La producción de cemento opera al apenas 10 % de su capacidad instalada por déficits energéticos y obsolescencia industrial.
El plan estatal de construcción de 2025 se incumplió en 78 %: solo se terminaron 2,382 viviendas de las 10,795 planificadas.
Tras analizar datos oficiales, el economista Pedro Monreal llamó la atención de que en 2024 se edificaron 5,5 veces menos viviendas que en 1984 y 15 veces menos que en 2006.
El régimen también ha apostado por las viviendas con contenedores marítimos, aunque con resultados magros. Pese a anunciar la transformación de más de 3,500 unidades, hasta abril de 2026 solo se habían entregado 133 en todo el país.
El arquitecto Abel Tablada, de la Universidad Tecnológica de La Habana, advirtió que estas soluciones "deben considerarse como una solución temporal y de emergencia, pues no se debe confundir con un programa de vivienda a largo plazo".
El propio Tablada alertó además que los contenedores pueden convertirse en un horno bajo las condiciones climáticas del trópico, una advertencia que cobra especial relevancia en una provincia como Guantánamo, una de las más calurosas de Cuba.
Preguntas Frecuentes sobre las Soluciones Habitacionales en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el gobierno cubano está construyendo casas de adobe en Guantánamo?
El gobierno cubano ha optado por construir casas de adobe debido a la aguda escasez de cemento y acero, y como una solución ante la crisis habitacional que enfrenta el país. Esta iniciativa busca aprovechar técnicas constructivas tradicionales y sostenibles, financiadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para proporcionar alternativas viables a las familias cubanas.
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¿Qué otras alternativas está utilizando Cuba para abordar la crisis habitacional?
Además de las casas de adobe, Cuba está recurriendo a la construcción de viviendas usando contenedores marítimos reciclados. Aunque presentadas como soluciones innovadoras y ecológicas, estas viviendas han recibido críticas por problemas de aislamiento térmico y altos costos para los beneficiarios. La iniciativa ha sido implementada en varias provincias, pero con un avance lento debido a limitaciones en recursos y organización.
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¿Cuál es el estado actual del déficit habitacional en Cuba?
El déficit habitacional en Cuba supera las 929,000 viviendas, con aproximadamente el 35% del parque habitacional en mal o regular estado. La producción de cemento en el país opera apenas al 10% de su capacidad instalada, lo que ha dificultado la construcción de nuevas viviendas y la reparación de las existentes.
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¿Cuáles son las críticas más comunes a las viviendas de contenedores en Cuba?
Las críticas más comunes a las viviendas de contenedores en Cuba se centran en el calor extremo que acumulan estas estructuras metálicas bajo las condiciones climáticas del trópico, así como en su alto costo. El precio de estas viviendas puede superar los diez años de salario medio cubano, lo que representa una carga económica significativa para las familias beneficiarias. Además, se han reportado problemas de filtraciones y fallas en las instalaciones eléctricas y sanitarias.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.