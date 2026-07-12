Casas de adobe para una Cuba sin cemento ni cabillas: la nueva apuesta del gobierno en Guantánamo

La crisis devuelve a Cuba a las técnicas constructivas de hace siglos, con tierra, paja y agua

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El gobierno cubano, con financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desarrolla esta semana en la provincia de Guantánamo un taller práctico de técnicas constructivas tradicionales que incluye la edificación de viviendas de adobe —ladrillo sin cocer fabricado con tierra arcillosa y paja— como alternativa ante la escasez de cemento y barras de acero corrugado (cabillas).

El taller, que se extiende hasta el 17 de julio en el área conocida como Cabaña de Mariano, levanta un polígono con tres tipos de construcciones: una vivienda de bóveda de ladrillos, otra de adobe y una tercera edificada con contenedores marítimos, destacó este domingo el periódico oficial Venceremos.

La iniciativa está liderada por el arquitecto mexicano Ramón Aguirre Morales, de la Red Iberoamericana de Arquitectura y Construcción con Tierra (ProTerra), quien encabeza un equipo de ocho especialistas procedentes de México, Chile, El Salvador y Colombia.

Aguirre destacó "la importancia de esas capacitaciones prácticas que, bajo la metodología de "aprender haciendo", permiten el empleo de estas técnicas para construir viviendas, sin la utilización de acero y muy poco cemento".

Por la parte cubana participan la empresa constructora provincial Epcons, la de materiales de la construcción Epmalco y la brigada de construcción de la Alimentaria.

El experimento guantanamero no es un caso aislado, sino el último de una serie de iniciativas similares que el gobierno ha impulsado ante el colapso de su industria constructiva.

En julio de 2025, especialistas mexicanos enseñaron técnicas de construcción con tierra en Pinar del Río, también con apoyo del PNUD.

Ese mismo mes, el gobierno de Villa Clara anunció dos viviendas experimentales sin cemento ni acero en Santa Clara y Remedios.

Tras el huracán Melissa, que dejó 137,000 viviendas dañadas en Santiago de Cuba, las autoridades también evaluaron prototipos de casas sin cemento para los damnificados del municipio de Segundo Frente.

El trasfondo de todos estos experimentos es una crisis habitacional de proporciones históricas. El déficit oficial supera las 929,000 viviendas y 35 % del parque habitacional, equivalente a unas 4,1 millones de unidades, se encuentra en estado regular o malo.

La producción de cemento opera al apenas 10 % de su capacidad instalada por déficits energéticos y obsolescencia industrial.

El plan estatal de construcción de 2025 se incumplió en 78 %: solo se terminaron 2,382 viviendas de las 10,795 planificadas.

Tras analizar datos oficiales, el economista Pedro Monreal llamó la atención de que en 2024 se edificaron 5,5 veces menos viviendas que en 1984 y 15 veces menos que en 2006.

El régimen también ha apostado por las viviendas con contenedores marítimos, aunque con resultados magros. Pese a anunciar la transformación de más de 3,500 unidades, hasta abril de 2026 solo se habían entregado 133 en todo el país.

El arquitecto Abel Tablada, de la Universidad Tecnológica de La Habana, advirtió que estas soluciones "deben considerarse como una solución temporal y de emergencia, pues no se debe confundir con un programa de vivienda a largo plazo".

El propio Tablada alertó además que los contenedores pueden convertirse en un horno bajo las condiciones climáticas del trópico, una advertencia que cobra especial relevancia en una provincia como Guantánamo, una de las más calurosas de Cuba.