Casi todos los circuitos de La Habana apagados por «averías»

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La Empresa Eléctrica de La Habana registró una cascada de disparos de circuito y averías que dejaron sin electricidad a vecinos de prácticamente todos los municipios de la capital, según los reportes publicados en su canal oficial de Telegram durante la mañana de este domingo.

Las interrupciones afectaron a Playa, Lisa, Guanabacoa, Arroyo Naranjo, 10 de Octubre, Plaza de la Revolución, Centro Habana, Habana del Este, Boyeros y Cotorro, entre otros municipios, con causas que van desde transformadores dañados hasta sobrecargas en subestaciones y primarios partidos.

Uno de los golpes más duros lo sufrió el municipio 10 de Octubre, donde la Subestación Naranjito disparó por sobrecarga y cortó el suministro en la Víbora, Santos Suárez, Sevillano, Mónaco, Vista Alegre y San Mariano, entre otras zonas.

En Centro Habana y Plaza de la Revolución, un disparo de circuito apagó el cuadrante comprendido entre Monte y Malecón, y entre Prado y Galiano, además de tramos de Zapata, 19 de Mayo y Almendares.

Habana del Este acumuló varias interrupciones a lo largo del día: primero cayeron Ampliación de Marbella, Guanabo, Bello Monte y Villa del Mar; más tarde, un nuevo disparo dejó sin luz a las zonas 13, 15, 16, 17, 18, 21 y Micro X, además de una avería por transformador dañado en Cojímar.

Captura de Telegram

En Boyeros se registraron al menos dos disparos de circuito distintos, que afectaron los repartos Trigal, Parajón, García, El Cuervo, El Trébol, 1ro de Mayo, La CETEL, Porvenir y Adelaida.

Este panorama se produce apenas dos días después del cuarto apagón total del Sistema Electroenergético Nacional en lo que va de 2026, ocurrido el viernes 10 de julio cuando un fallo en la línea de 220 kV entre Santa Clara y Sancti Spíritus desencadenó una desconexión en cascada que en 35 minutos dejó sin electricidad a cerca de 10 millones de personas.

Aunque la Unión Eléctrica anunció a las 6:30 de este domingo que el sistema quedó interconectado en todo el territorio cubano, esa reconexión técnica no equivale a suministro estable: el sábado 11, solo el 12,6% de los clientes de La Habana tenía electricidad al mediodía, y durante la madrugada de ese mismo día el microsistema occidental colapsó de nuevo, obligando a reiniciar el protocolo de recuperación desde cero.

Detrás de la avalancha de averías hay una crisis estructural de décadas: las termoeléctricas cubanas acumulan entre 40 y 60 años de antigüedad sin mantenimiento integral, el país lleva más de tres meses sin recibir envíos regulares de petróleo y Cuba solo dispone de tres talleres de reparación de transformadores —en La Habana, Villa Clara y Manzanillo—, completamente desbordados y sin repuestos disponibles.

El 8 de julio se registró el mayor déficit energético de la historia de Cuba: 2,341 MW, con apenas 935 MW disponibles frente a una demanda de 3,100 MW y el 73% de la población afectada simultáneamente.

Mientras tanto, la indignación ciudadana crece. El sábado 11, en Guanabacoa, un fuerte cacerolazo con consignas de «¡Libertad!» y «¡Abajo la dictadura!» sacudió el barrio de La Hata tras más de 33 horas consecutivas sin electricidad, en vísperas del quinto aniversario de las protestas del 11J de 2021.

En junio de 2026 se contabilizaron 107 protestas callejeras en Cuba, cifra récord histórico y casi el doble del máximo anterior, una señal de que el hartazgo acumulado por los apagones y la escasez desborda ya cualquier umbral de tolerancia.