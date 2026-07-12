Declaran dos playas de Miami-Dade «no aptas para nadar» por exceso de bacterias

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El Departamento de Salud de Florida declaró este fin de semana que dos playas del condado de Miami-Dade no son aptas para bañistas, tras detectar niveles peligrosamente elevados de la bacteria Enterococcus en pruebas realizadas el jueves 9 de julio.

Según informó Telemundo 51, las playas afectadas son Bark Beach, ubicada en la calle 79 de Miami Beach y conocida popularmente como playa para perros, y Golden Beach, una comunidad residencial de acceso restringido en el extremo nororiental del condado.

El aviso fue emitido el viernes 10 de julio por el Departamento de Salud de Florida en Miami-Dade (FDOH), luego de que ambas playas no alcanzaran los estándares de calidad del agua recreativa establecidos por el estado. En el caso de Bark Beach, las mediciones del 8 de julio arrojaron 300 CFU por cada 100 mililitros, una cifra muy superior al límite de 70.5 CFU/100mL fijado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

Las autoridades sanitarias recomiendan a los visitantes abstenerse de entrar al agua en esas playas hasta que nuevas pruebas confirmen que los niveles bacterianos han regresado a rangos seguros.

Los enterococos son bacterias que habitan en el tracto intestinal de humanos y animales. Su presencia en el agua es el indicador microbiológico más utilizado para detectar contaminación fecal, que puede originarse en escorrentías de aguas pluviales, desechos de mascotas y fauna silvestre, o fugas de sistemas de aguas residuales.

El FDOH advirtió que estas bacterias pueden ingresar al organismo por ingestión directa o a través de cortes en la piel cuando la concentración en el agua es alta. La exposición puede provocar enfermedades gastrointestinales, infecciones cutáneas, irritación ocular e infecciones de oído. En casos más graves, se han registrado complicaciones como endocarditis o meningitis. Los grupos más vulnerables son niños, personas mayores e individuos con sistemas inmunológicos debilitados.

Además de las dos playas mencionadas, una tercera —North Shore Ocean Terrace, en la calle 73 de Miami Beach— también se encontraba bajo aviso activo al momento de publicarse esta información, lo que eleva a tres el número de zonas costeras del condado con restricciones sanitarias vigentes.

Este tipo de alertas no es inusual en el sur de Florida, especialmente tras períodos de lluvia intensa que generan escorrentías urbanas hacia el océano. En septiembre de 2025, el FDOH emitió un aviso similar para Crandon Park North, en Key Biscayne, y South Point Drive Beach, en South Beach, por la misma bacteria. Según reportes de medios, en julio de 2026 al menos 18 playas de Florida registraron niveles elevados de bacterias fecales tras las lluvias recientes.

Quienes deseen consultar el estado actualizado de las playas del condado pueden acceder a los datos publicados por el estado en floridahealthybeaches.com o comunicarse con el DOH-Miami-Dade al 305-324-2400. El aviso permanecerá vigente hasta que los resultados de nuevas pruebas indiquen que la calidad del agua ha vuelto a niveles seguros.