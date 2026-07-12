Mundial 2026: Argentina se impone a Suiza en tiempo extra y Messi vuelve a semifinales

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Argentina derrotó a Suiza 3-1 en tiempo extra este sábado y avanzó a las semifinales del Mundial 2026, en un partido de cuartos de final disputado en el Arrowhead Stadium de Kansas City que necesitó 120 minutos para resolverse.
La Albiceleste abrió el marcador en el minuto 10 con un tanto de Alexis Mac Allister, pero Suiza igualó en el 67 gracias a Dan Ndoye para llevar el encuentro a la prórroga con el marcador en 1-1.
El momento que cambió el partido llegó en el minuto 72: Breel Embolo recibió su segunda tarjeta amarilla —por simulación de falta sobre Leandro Paredes, confirmada tras revisión del VAR— y fue expulsado, dejando a los suizos con diez hombres durante toda la prórroga.
Con esa ventaja numérica, Argentina tomó el control del juego y cerró la clasificación en los últimos minutos de la prórroga: Julián Álvarez marcó el 2-1 en el minuto 112 y Lautaro Martínez sentenció el 3-1 en el último minuto del tiempo extra, el 120.
Las estadísticas reflejaron el dominio argentino a lo largo del encuentro: 59% de posesión frente al 41% de Suiza, 19 tiros totales por 11 de los europeos y siete córners contra dos. Ambos equipos igualaron en disparos a puerta, con cinco cada uno.
En cuanto a las tarjetas, Argentina acumuló tres amarillas —Almada en el 97, Lautaro Martínez en el 98 y J. López en el 114— mientras que Suiza sumó dos amarillas y la roja definitiva de Embolo.
Con este resultado, la Albiceleste —vigente campeona del mundo desde Qatar 2022— se planta en semifinales, donde se medirá a Inglaterra el miércoles 15 de julio en Atlanta.
Los ingleses sellaron su pase este mismo sábado al vencer a Noruega 2-1 con un doblete de Jude Bellingham.
Lionel Messi, de 39 años, suma así otra semifinal mundialista en lo que podría ser su último torneo de este nivel. El astro argentino lidera la Bota de Oro del torneo con 8 goles y es el máximo goleador histórico de Copas del Mundo con 18 tantos, récord que estableció en esta edición superando los 16 de Miroslav Klose.
Preguntas frecuentes sobre el partido Argentina vs Suiza en el Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo avanzó Argentina a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer a Suiza?
Argentina derrotó a Suiza 3-1 en tiempo extra en los cuartos de final del Mundial 2026. La Albiceleste abrió el marcador con un gol de Alexis Mac Allister, Suiza empató gracias a Dan Ndoye, pero Argentina se impuso en la prórroga con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
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¿Qué impacto tuvo la expulsión de Breel Embolo en el partido entre Argentina y Suiza?
La expulsión de Breel Embolo dejó a Suiza con diez jugadores durante la prórroga, lo que permitió a Argentina tomar el control del partido y asegurar su victoria con dos goles adicionales en el tiempo extra.
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¿Cuál es el próximo rival de Argentina en el Mundial 2026 tras vencer a Suiza?
Argentina se enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Inglaterra avanzó a esta fase tras vencer a Noruega 2-1, con un doblete de Jude Bellingham.
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¿Cómo ha sido el desempeño de Lionel Messi en el Mundial 2026?
Lionel Messi lidera la Bota de Oro del torneo con 8 goles y se ha convertido en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo con 21 goles. A sus 39 años, sigue siendo el eje de la selección argentina en lo que podría ser su último Mundial.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.