La Albiceleste saca pecho y avanza a cuartos

Argentina logró una remontada histórica Foto © X/@sudanalytics_

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Argentina cerró este martes su participación en los octavos de final del Mundial 2026 con una remontada épica ante Egipto, sellando un triunfo 3-2 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta que la instala entre los ocho mejores del torneo.

La selección dirigida por Lionel Scaloni llegó a verse 0-2 abajo tras los goles de Yasser Ibrahim, en el minuto 15, y Mostafa Ziko, en el 67, este último tras una contra habilitada por Mohamed Salah.

La reacción albiceleste fue tan tardía como contundente: en apenas 13 minutos, tres goles dieron vuelta el marcador.

Cristian Romero inició la remontada con un cabezazo en el 79'. Cuatro minutos después, Lionel Messi empató con una volea espectacular que enloqueció a los hinchas argentinos en las tribunas.

El golpe definitivo llegó en el tiempo añadido: Enzo Fernández cabeceó una asistencia de Lautaro Martínez para poner el 3-2 en el 92'+2' y desatar la euforia de la Albiceleste.

El partido tuvo también su cuota de tensión antes de la remontada: Messi falló un penalti en el minuto 21, atajado por el portero egipcio Mohamed Sobeir, lo que pudo haber cambiado el rumbo del encuentro.

Con este resultado, Messi amplió su ventaja en la tabla de goleadores del torneo. El capitán argentino suma 7 tantos en el Mundial 2026, cifra que comparte con Kylian Mbappé y Erling Haaland en el liderato de la Bota de Oro del torneo.

Messi es además el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo con 18 goles, récord que estableció durante esta misma edición del torneo, superando los 16 de Miroslav Klose.

En el otro partido de la jornada, Suiza y Colombia no se sacaron ventaja en 120 minutos de juego en el BC Place de Vancouver y la clasificación se decidió desde los once metros.

Los helvéticos se impusieron 4-3 en la tanda de penales. Los fallos de Davinson Sánchez y Cucho Hernández resultaron determinantes para la eliminación colombiana, que tampoco pudo aprovechar el penalti desperdiciado por Manuel Akanji para inclinar la balanza a su favor.

Suiza eliminó a Colombia con mayor frialdad y eficacia en la definición, y se convirtió así en el próximo rival de Argentina en los cuartos de final.

La victoria argentina también tuvo eco en las redes sociales. Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, publicó en Instagram un mensaje que resumió el sentir de millones de seguidores: «Ya no quedan palabras».

Argentina y Suiza se medirán el sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en un cruce de cuartos de final que será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo desde 1994.