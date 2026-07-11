Familia de Morón pide ayuda para encontrar a custodio desaparecido que enfrentó a ladrones días antes

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Jesús Cordoví Rubido, custodio del Combinado Deportivo del municipio de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, desapareció el pasado 6 de julio sin dejar rastro, después de que su familia lo llamara para avisarle que la comida estaba lista y él nunca llegara a su vivienda en el Reparto Loma Ciega.

Según la alerta difundida en Facebook por Guillermo Rodríguez Sánchez, Jesús salió de su puesto de trabajo alrededor de las ocho de la noche del lunes 6 de julio, como era su costumbre, pero jamás llegó a casa.

La policía inició investigaciones tras la denuncia y logró localizar la bicicleta del hombre, pero él permanece desaparecido.

«Desde entonces la familia atraviesa un calvario de sufrimiento, la policía ha hecho investigaciones e incluso fue encontrada la bicicleta de Jesús, pero de Jesús no hay señales», señala la publicación.

Publicación en Facebook

Familiares, vecinos y amigos han recorrido todos los montes cercanos a la zona sin encontrarlo. «Sus seres queridos, como es lógico, se encuentran desolados temiendo lo peor», agrega el texto.

Un elemento que la familia y quienes difunden el caso señalan como clave es que, días antes de su desaparición, Jesús se había enfrentado a un grupo de carretoneros nocturnos a quienes sorprendió robando bloques y otros materiales de construcción en su zona de guardia.

«Por ahí pudiera estar el principal elemento a investigar», indica la publicación.

Jesús es descrito por quienes lo conocen como una persona tranquila y trabajadora. «Jesús es un tipo sencillo, buena gente, que iba y venía tranquilamente a su empleo como custodio», reza el llamado de auxilio.

Publicación en Facebook

El caso ocurre en un contexto de creciente inseguridad en Morón. En enero de 2025, el anciano Heriberto Llanez García desapareció en ese municipio y su cuerpo fue hallado en un río días después.

Ese mismo mes, José Alberto Campo Cruz, de 65 años, también desapareció en Morón y su cuerpo fue encontrado en marzo de 2025 en circunstancias que apuntaron a un hecho delictivo.

A nivel nacional, los robos de materiales de construcción —bloques, cemento, varillas— se han multiplicado en distintas provincias, impulsados por la escasez y el alto valor de estos insumos en el mercado informal.

En ese contexto, los custodios de instalaciones quedan frecuentemente expuestos cuando confrontan a quienes intentan sustraer esos materiales.

Quien tenga cualquier información sobre el paradero de Jesús Cordoví Rubido puede comunicarse con su familia a los teléfonos 51976111 o 63136187. «Agradecen infinitamente a toda alma que comparta esta publicación para ayudar a difundir la información y aumentar las posibilidades de encontrarlo», concluye el llamado de sus seres queridos.