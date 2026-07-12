Fuerte cacerolazo en Guanabacoa en el aniversario del 11J

Vecinos del Reparto Nalón, en Guanabacoa, protagonizaron este sábado un fuerte cacerolazo tras acumular más de 33 horas consecutivas sin electricidad, según un reporte del periodista independiente Magdiel Jorge Castro difundido en Instagram.

La protesta coincide con el quinto aniversario del 11 de julio de 2021, el mayor estallido social en Cuba desde 1959, cuando miles de cubanos salieron a las calles en más de 40 ciudades exigiendo libertad, comida y el fin de los apagones.

El cacerolazo se produce en medio de una crisis energética sin precedentes. El 10 de julio, a las 16:30 horas, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) sufrió su cuarto colapso total del año, el octavo en 24 meses, y el colapso del microsistema occidental complicó el restablecimiento del servicio durante la noche del aniversario.

Guanabacoa acumula semanas de tensión creciente. El 8 de julio, vecinos de albergues y edificios de uso militar en La Hata, dentro del mismo municipio, protagonizaron un cacerolazo durante un apagón de 24 horas gritando «¡Libertad!» y «¡Abajo la dictadura!».

Esa misma jornada del 8 de julio, vecinos de Cayo Hueso, en Centro Habana, salieron a la calle con la consigna «¡Queremos libertad, no corriente!», incluso después de que se restableciera la electricidad en la zona. En Alamar, otros vecinos quemaron basura para bloquear vías al grito de «¡Abajo la dictadura!».

Las protestas han escalado de reclamos por servicios básicos a demandas directas de cambio político. Solo en junio de 2026 se registraron 107 protestas callejeras en Cuba, récord histórico absoluto, casi el doble del récord anterior de 54 en marzo, con 82 de ellas concentradas en La Habana.

Los apagones en la capital alcanzaron picos de hasta 35 horas diarias en julio; en Matanzas los cortes llegaron a 87 horas consecutivas y en Granma a 72. Ante la magnitud de la crisis, Díaz-Canel pidió públicamente «organizar mejor los apagones», declaración que generó indignación generalizada, mientras el primer ministro Marrero atribuyó el colapso al embargo estadounidense.

Cinco años después del 11J de 2021, 1,281 presos políticos permanecen encarcelados en Cuba, 338 de ellos directamente por haber participado en aquellas protestas. El indulto decretado en abril de 2026 los excluyó explícitamente, según un testimonio recogido este sábado de uno de los manifestantes del 11J: «Salí a pedir libertad y me cambió toda la vida».