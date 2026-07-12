Fuerte cacerolazo en Guanabacoa en el aniversario del 11J

Vecinos del Reparto Nalón, en Guanabacoa, protagonizaron este sábado un fuerte cacerolazo tras acumular más de 33 horas consecutivas sin electricidad, según un reporte del periodista independiente Magdiel Jorge Castro difundido en Instagram.
La protesta coincide con el quinto aniversario del 11 de julio de 2021, el mayor estallido social en Cuba desde 1959, cuando miles de cubanos salieron a las calles en más de 40 ciudades exigiendo libertad, comida y el fin de los apagones.
El cacerolazo se produce en medio de una crisis energética sin precedentes. El 10 de julio, a las 16:30 horas, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) sufrió su cuarto colapso total del año, el octavo en 24 meses, y el colapso del microsistema occidental complicó el restablecimiento del servicio durante la noche del aniversario.
Guanabacoa acumula semanas de tensión creciente. El 8 de julio, vecinos de albergues y edificios de uso militar en La Hata, dentro del mismo municipio, protagonizaron un cacerolazo durante un apagón de 24 horas gritando «¡Libertad!» y «¡Abajo la dictadura!».
Esa misma jornada del 8 de julio, vecinos de Cayo Hueso, en Centro Habana, salieron a la calle con la consigna «¡Queremos libertad, no corriente!», incluso después de que se restableciera la electricidad en la zona. En Alamar, otros vecinos quemaron basura para bloquear vías al grito de «¡Abajo la dictadura!».
Las protestas han escalado de reclamos por servicios básicos a demandas directas de cambio político. Solo en junio de 2026 se registraron 107 protestas callejeras en Cuba, récord histórico absoluto, casi el doble del récord anterior de 54 en marzo, con 82 de ellas concentradas en La Habana.
Los apagones en la capital alcanzaron picos de hasta 35 horas diarias en julio; en Matanzas los cortes llegaron a 87 horas consecutivas y en Granma a 72. Ante la magnitud de la crisis, Díaz-Canel pidió públicamente «organizar mejor los apagones», declaración que generó indignación generalizada, mientras el primer ministro Marrero atribuyó el colapso al embargo estadounidense.
Cinco años después del 11J de 2021, 1,281 presos políticos permanecen encarcelados en Cuba, 338 de ellos directamente por haber participado en aquellas protestas. El indulto decretado en abril de 2026 los excluyó explícitamente, según un testimonio recogido este sábado de uno de los manifestantes del 11J: «Salí a pedir libertad y me cambió toda la vida».
Preguntas frecuentes sobre las recientes protestas en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se produjo el cacerolazo en Guanabacoa?
El cacerolazo en Guanabacoa fue una reacción a más de 33 horas consecutivas sin electricidad. Esta protesta coincide con el quinto aniversario del 11J, un estallido social masivo en Cuba, y forma parte de una serie de manifestaciones contra los apagones y el régimen cubano.
Publicidad
¿Cuál es la situación actual de la crisis energética en Cuba?
Cuba enfrenta una crisis energética sin precedentes, con apagones que superan las 20 horas diarias en varias regiones. La situación se agrava por la falta de mantenimiento de las plantas termoeléctricas, el corte de suministro de petróleo venezolano y la mala gestión del régimen. Estos factores han llevado a protestas masivas en todo el país.
Publicidad
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a las protestas?
El gobierno cubano ha respondido con represión policial, arrestos y cortes de internet en las áreas afectadas por las protestas. A pesar de estas medidas, las manifestaciones continúan, y el descontento de la población se ha intensificado, reflejando una demanda creciente de cambios políticos.
Publicidad
¿Qué demandas están haciendo los manifestantes en Cuba?
Los manifestantes en Cuba están exigiendo la mejora de los servicios básicos como electricidad y agua, pero las protestas han escalado a demandas directas de libertad política y el fin del régimen comunista. Consignas como "¡Libertad!" y "¡Abajo la dictadura!" son comunes en las manifestaciones.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.