Peña de «bailes urbanos» en Granma se viraliza: «Parece un exorcismo»

Una «gran peña de bailes urbanos» organizada en el Parque Céspedes de Manzanillo como parte de los festejos por el 234 aniversario de la ciudad se convirtió este sábado en blanco de burlas y críticas en redes sociales, luego de que las imágenes publicadas en Facebook desataran una avalancha de comentarios irónicos que rápidamente se viralizaron.

Loumaris Lopez, instructor de arte, compartió las fotografías del evento en su perfil con el mensaje: «Gran Peña de bailes urbanos en el parque Céspedes, como parte de los festejos por el 234 aniversario de la ciudad».

La actividad, organizada aparentemente por la Casa de Cultura de Manzanillo, reunió a decenas de bailarines que ejecutaron movimientos de reggaetón, dancehall y reparto frente al histórico edificio neoclásico del parque, ante un público que incluía niños, jóvenes y adultos.

El comentario que más circuló fue el de un usuario que escribió: «La muchachita que sale de primera parece que le están haciendo un exorcismo», frase que terminó bautizando el video en las redes y que concentró buena parte de las reacciones.

Otros internautas recurrieron al sarcasmo para expresar su desconcierto.

Uno escribió: «Sinceramente no sé qué decir, así que voy a contar del uno al mil. 1, 2, 3, 4, 5...». Otro fue más directo: «Pan y circo...». Un tercero preguntó con ironía: «¿Pero eran los bailarines o el público?».

Captura de Facebook

Las referencias culturales también abundaron. Un comentarista evocó al cantante mexicano Marco Antonio Solís con la pregunta «¿A dónde vamos a parar?», mientras otro escribió: «Ay, Martí, si llegas a ver esto».

No faltaron las comparaciones zoológicas: «La hermana de Peter la anguila» y «Los tiringallos cuando les echan el Abate» fueron dos de las más compartidas.

Varios comentarios conectaron la celebración con la crisis que atraviesa la Isla. «Qué horror, cuánta desnutrición, cuánta falta de todo. Yo no entiendo estas estupideces cuando la falta de electricidad, de dinero, de comida se los está comiendo a todos. Hoy 11 de julio, a celebrar la miseria y el hambre», escribió una usuaria.

Otro resumió la situación con tres palabras: «Eso es la falta de corriente».

«Por Dios, ¿de dónde salieron esas calandracas? Qué gusto más malo tienen. ¿Hasta cuándo? Pobre generación», cerró una usuaria, para resumir el tono predominante de una sección de comentarios que, en muchos casos, dijo más sobre el estado de ánimo de los cubanos que sobre los propios bailes.

La polémica se enmarca en un debate recurrente en Cuba sobre la presencia del género reparto en espacios públicos e institucionales.

Casos similares han generado reacciones virales en los últimos meses, como una profesora que bailó junto a sus estudiantes o jóvenes que protagonizaron un video polémico que también desató críticas masivas.

El Parque Céspedes, corazón histórico de Manzanillo y declarado Monumento Local en 1991, alberga la famosa Glorieta de estilo neomorisco inaugurada en 1924.

Los festejos del 234 aniversario incluyeron también actividades con niños y otras propuestas culturales realizadas el mismo sábado en distintos puntos de la ciudad.