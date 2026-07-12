Peña de «bailes urbanos» en Granma se viraliza: «Parece un exorcismo»

Una «gran peña de bailes urbanos» organizada en el Parque Céspedes de Manzanillo como parte de los festejos por el 234 aniversario de la ciudad se convirtió este sábado en blanco de burlas y críticas en redes sociales, luego de que las imágenes publicadas en Facebook desataran una avalancha de comentarios irónicos que rápidamente se viralizaron.
Loumaris Lopez, instructor de arte, compartió las fotografías del evento en su perfil con el mensaje: «Gran Peña de bailes urbanos en el parque Céspedes, como parte de los festejos por el 234 aniversario de la ciudad».
La actividad, organizada aparentemente por la Casa de Cultura de Manzanillo, reunió a decenas de bailarines que ejecutaron movimientos de reggaetón, dancehall y reparto frente al histórico edificio neoclásico del parque, ante un público que incluía niños, jóvenes y adultos.
El comentario que más circuló fue el de un usuario que escribió: «La muchachita que sale de primera parece que le están haciendo un exorcismo», frase que terminó bautizando el video en las redes y que concentró buena parte de las reacciones.
Otros internautas recurrieron al sarcasmo para expresar su desconcierto.
Uno escribió: «Sinceramente no sé qué decir, así que voy a contar del uno al mil. 1, 2, 3, 4, 5...». Otro fue más directo: «Pan y circo...». Un tercero preguntó con ironía: «¿Pero eran los bailarines o el público?».
Las referencias culturales también abundaron. Un comentarista evocó al cantante mexicano Marco Antonio Solís con la pregunta «¿A dónde vamos a parar?», mientras otro escribió: «Ay, Martí, si llegas a ver esto».
No faltaron las comparaciones zoológicas: «La hermana de Peter la anguila» y «Los tiringallos cuando les echan el Abate» fueron dos de las más compartidas.
Varios comentarios conectaron la celebración con la crisis que atraviesa la Isla. «Qué horror, cuánta desnutrición, cuánta falta de todo. Yo no entiendo estas estupideces cuando la falta de electricidad, de dinero, de comida se los está comiendo a todos. Hoy 11 de julio, a celebrar la miseria y el hambre», escribió una usuaria.
Otro resumió la situación con tres palabras: «Eso es la falta de corriente».
«Por Dios, ¿de dónde salieron esas calandracas? Qué gusto más malo tienen. ¿Hasta cuándo? Pobre generación», cerró una usuaria, para resumir el tono predominante de una sección de comentarios que, en muchos casos, dijo más sobre el estado de ánimo de los cubanos que sobre los propios bailes.
La polémica se enmarca en un debate recurrente en Cuba sobre la presencia del género reparto en espacios públicos e institucionales.
Casos similares han generado reacciones virales en los últimos meses, como una profesora que bailó junto a sus estudiantes o jóvenes que protagonizaron un video polémico que también desató críticas masivas.
El Parque Céspedes, corazón histórico de Manzanillo y declarado Monumento Local en 1991, alberga la famosa Glorieta de estilo neomorisco inaugurada en 1924.
Los festejos del 234 aniversario incluyeron también actividades con niños y otras propuestas culturales realizadas el mismo sábado en distintos puntos de la ciudad.
Preguntas frecuentes sobre la polémica peña de bailes urbanos en Granma
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la peña de bailes urbanos en Manzanillo generó tanta controversia en redes sociales?
La controversia surgió porque las imágenes del evento desataron burlas y críticas en redes sociales, con comentarios sarcásticos que señalaban que los movimientos de los bailarines parecían un "exorcismo". Esto se sumó al descontento general de la población por la crisis económica y social que atraviesa Cuba.
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¿Cuál fue la reacción de los cubanos ante la peña de bailes urbanos en el contexto actual de crisis en Cuba?
Muchos cubanos expresaron su desconcierto y frustración, conectando la celebración con la crisis económica y energética que enfrenta la isla. Varias personas criticaron la celebración calificándola de "pan y circo", y señalaron la contradicción de festejar mientras el país sufre problemas como la falta de electricidad y alimentos.
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¿Qué representa el género reparto y su presencia en espacios públicos en Cuba?
El género reparto, asociado con ritmos urbanos como el reggaetón, ha generado debates en Cuba sobre su idoneidad en espacios públicos e institucionales. Para algunos, representa una expresión cultural moderna, mientras que otros lo ven como un símbolo de decadencia social y cultural, especialmente cuando se presenta en medio de celebraciones oficiales en un contexto de crisis.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.