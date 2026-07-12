Madre con su hijo enfermo denuncia abandono de las instituciones: «Padecen sordera y ceguera a conveniencia»

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Arisleydis Hernández, de 55 años residente en Placetas, Villa Clara, lanzó un desgarrador llamado de auxilio en Facebook dirigido a la Cruz Roja internacional, a instancias de derechos humanos y «al Mundo», denunciando el abandono total del Estado cubano hacia ella y su hijo de 32 años con síndrome de Down y varias enfermedades graves.

«Aquí en Cuba los que me tienen que escuchar no lo hacen, padecen de sordera y ceguera a conveniencia», escribió Arisleydis, cuya situación se ha convertido en símbolo del colapso del sistema de protección social en la Isla.

El cuadro clínico del joven es devastador: cardiópata con el corazón «hueco por dentro», asmático, con un solo pulmón funcional y un solo riñón, epiléptico y con una úlcera sangrante que en cualquier momento lo lleva a vomitar sangre.

Para sostener a ambos, el régimen le asignó 2,900 pesos mensuales como asistenciada social, una cifra inferior incluso a la pensión mínima oficial, que fue incrementada a 3,056 pesos en septiembre de 2025. Aunque analistas señalan que ese monto debería ser de al menos 10,000 pesos para cubrir solo alimentos.

«Para este gobierno soy una asistenciada social que con un sueldo irrisible de 2,900 pesos tengo que mantenerme yo y mi hijo. Por favor... sin electricidad, con los precios por las nubes», denunció.

Arisleydis padece epilepsia, entre otras enfermedades, lo que le impide salir de su casa.

Pese a que su caso está catalogado oficialmente como «vulnerable», su trabajadora social nunca la ha visitado. Llamó a la sede de los trabajadores sociales, al Gobierno y al Partido en Placetas, y nadie contestó el teléfono.

Captura de Facebook / Arisleydis Hernández

«Por favor, ¡mundo! Escuchen el grito ahogado de una madre y no volteen el rostro», escribió Arisleydis. Y cerró con una frase que trasciende su historia personal: «No es solo mi grito, es el grito de un pueblo en agonía».

No es la primera vez que esta madre alza la voz. En junio, su denuncia sobre más de 63 horas consecutivas sin electricidad conmocionó a cientos de cubanos: sin luz, su hijo no puede licuar su comida ni dormir.

En aquella ocasión también rechazó el argumento oficial del embargo: «Y luego "resiste", que todo es culpa del "bloqueo". Por favor, boberías noooo».

Su nueva publicación llega en el peor momento energético de la Isla. Cuba sufrió su cuarto apagón total del año el 10 de julio, con un déficit récord de 2,341 MW registrado el 8 de julio y apenas 935 MW disponibles frente a una demanda de 3,100 MW.

El propio régimen admitió en marzo que el presupuesto «no es amplio» y no permite atender a todas las personas vulnerables.

Ante el colapso, el régimen anunció en junio que obligará a empresas privadas y estatales a financiar el sistema de asistencia social, reconociendo implícitamente que el Estado ya no puede sostenerlo.

El caso de Arisleydis no es aislado.

En abril, familiares de seis niños en Pinar del Río dependientes de electricidad para alimentarse o respirar suplicaban estaciones de energía portátiles.

En enero, una campaña buscaba generadores para tres niñas gravemente enfermas, entre ellas una de dos años, con atrofia muscular espinal y dependiente de un respirador mecánico permanente.