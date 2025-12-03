Trump lanza las “Trump Accounts”, cuentas de ahorro para niños con aporte inicial de mil dólares

Vídeos relacionados:

El Gobierno de Estados Unidos lanzó este martes las “Trump Accounts”, un programa de ahorro e inversión para niños menores de 18 años que incluye un aporte inicial de mil dólares por parte del Tesoro.

La información fue difundida por la cuenta oficial Rapid Response 47 de la Casa Blanca, que explicó los detalles del plan impulsado por el presidente Donald Trump como parte de su agenda económica America First.

Las “Trump Accounts” son cuentas de ahorro diferido destinadas a menores de edad con ciudadanía estadounidense y número válido de Seguro Social.

El objetivo del programa es fomentar la educación financiera desde la infancia y facilitar que las familias inviertan a largo plazo en el futuro de sus hijos.

El plan establece que los niños nacidos entre 2025 y 2028 recibirán una contribución única de 1,000 dólares del Departamento del Tesoro al abrir su cuenta, sin que este aporte afecte el límite anual de contribuciones.

Las cuentas podrán recibir depósitos adicionales de padres, abuelos, familiares, empleadores o entidades benéficas, hasta 5,000 dólares por año.

Las aportaciones podrán realizarse a partir del 4 de julio de 2026, fecha elegida para coincidir con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Los fondos solo podrán invertirse en índices bursátiles estadounidenses —como el S&P 500—, con bajas comisiones y sin uso de apalancamiento financiero.

El programa también permite que las empresas realicen aportes a las cuentas de los hijos de sus empleados mediante planes de contribución antes de impuestos de hasta 2,500 dólares anuales.

Según el comunicado, las “Trump Accounts” estarán sujetas a estrictos controles de elegibilidad para evitar fraudes y garantizar que el beneficio alcance exclusivamente a niños estadounidenses nacidos dentro del período establecido.

Los fondos permanecerán bloqueados hasta que el beneficiario cumpla 18 años, momento en el cual la cuenta funcionará como una IRA tradicional, permitiendo que el joven continúe ahorrando o utilice el dinero para educación superior, compra de vivienda o emprendimiento.

Para abrir una cuenta, los padres o tutores deberán completar el Formulario 4547 del IRS, disponible desde 2025, o a través del portal trumpaccounts.gov a partir de 2026.

La Casa Blanca destacó que el programa representa “una inversión a largo plazo en la próxima generación de estadounidenses” y una oportunidad para fortalecer la cultura del ahorro en el país.

El plan económico se suma a otras medidas de la Administración Trump orientadas a incentivar la inversión familiar, reducir impuestos y aumentar la participación de los ciudadanos en la economía nacional.

Los multimillonarios Michael y Susan Dell anunciaron este martes una donación histórica de 6.250 millones de dólares para fortalecer las “Trump Accounts”.

Según informó AP, el compromiso filantrópico de los Dell busca incentivar a 25 millones de familias estadounidenses a reclamar las nuevas cuentas de inversión destinadas a niños menores de 10 años.