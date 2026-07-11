Madre cubana: «Tenemos miedo de mostrar nuestra realidad, pero hemos llegado a un punto sin retorno»

Una madre cubana identificada como Sisi Aguilera publicó este viernes un video en Facebook en el que llama a sus compatriotas a documentar y difundir la crisis que viven en sus hogares, pese al miedo a las represalias del régimen. El video acumuló más de 7,200 visualizaciones, 572 reacciones y 81 comentarios en pocas horas.

El llamado llegó un día después de que Cuba sufriera su cuarto apagón total del año, ocurrido el viernes 10 de julio, cuando el colapso del Sistema Eléctrico Nacional dejó sin electricidad a aproximadamente el 73% de la población.

«Para nadie es un secreto que en Cuba no hay libertad de expresión, que tenemos miedo de mostrar nuestra realidad porque no sabemos si nos toquen la puerta, pero hemos llegado a un punto donde no hay retorno. Nuestros hijos no duermen, algunos no tienen que comer», afirmó Aguilera en la descripción de su publicación.

En el video, la creadora de contenido recorre con la cámara el interior de su propia casa, la de su madre y la de varios vecinos, para que las imágenes hablen por sí solas.

«Mostrar la realidad de nuestros hogares puede ser un paso bien fuerte. Para que el mundo sepa y vea, porque no es lo mismo hablarlo que mostrarlo, que esto es una crisis humanitaria, que los cubanos estamos muriendo», señaló.

Su mensaje central apunta directamente al miedo que paraliza a muchos cubanos: «Mostrar la realidad no es un delito, no es un pecado. Una realidad que da miedo porque nuestros niños están pasando hambre».

Aguilera etiquetó en su publicación al secretario de Estado Marco Rubio y a la cuenta oficial de la presidencia de Estados Unidos, dirigiendo su denuncia a las autoridades estadounidenses con una frase escueta: «Cuba clama por ayuda».

El video se publica en uno de los momentos más críticos de la crisis energética cubana. En Matanzas, los cortes han llegado a 87 horas consecutivas; en La Habana el promedio es de 15 horas diarias, con reportes de hasta 35 horas en algunos barrios. Este sábado, solo el 12,6% de la capital tenía electricidad restablecida de forma parcial.

La crisis eléctrica agrava una emergencia alimentaria igualmente severa. Una encuesta de mayo de 2026 reveló que el 33,9% de los hogares cubanos tiene al menos un miembro que se va a dormir sin comer, nueve puntos porcentuales más que en 2024. El 80,4% de las familias no puede cocinar por los apagones y el 48,3% pierde alimentos por falta de refrigeración.

El miedo que describe Aguilera tiene respaldo en cifras concretas. El 92% de los jóvenes cubanos afirma que se cohíbe de expresarse en redes sociales por temor a represalias, y la Ley 178/2025 criminaliza la divulgación de imágenes y la llamada «desinformación» en plataformas digitales.

En 2025 se registraron 529 detenciones arbitrarias y más de 3,100 acciones represivas documentadas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

Sin embargo, cada vez más cubanos pierden el miedo a hablar y usan las redes para documentar su realidad. El video de Aguilera se suma a otros testimonios virales de julio de 2026, como el de una joven que grabó 80 horas sin luz ni agua, o el de la madre Subdraine Portales, quien denunció en junio la paradoja de ver Varadero iluminado para el turismo mientras el resto de la isla permanece a oscuras.

«Si eres influencer, si eres creadora de contenido, si eres un vecino, si simplemente me sigues pero te da miedo mostrar esa realidad, hay miles de formas de hacerlo», concluyó Aguilera en su llamado.