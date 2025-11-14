Fallece Armando Capiró, figura icónica del béisbol cubano

Vídeos relacionados:

El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) informó este viernes el fallecimiento del exjugador Armando Capiró Laferté, una de las grandes figuras del béisbol cubano.

En una publicación en su cuenta oficial de X, el organismo expresó: “De luto el deporte cubano: ha fallecido Armando Capiró Laferté, figura icónica de nuestro béisbol. Su cadáver está tendido en la funeraria de Santiago de las Vegas y el entierro será hoy a las 10:30 a.m. en la Necrópolis de Colón”.

El vicepresidente del INDER, Omar Venegas Echemendía, lamentó la noticia y destacó el legado del exjugador al afirmar que su entrega, disciplina y resultados marcaron a generaciones, y envió condolencias a su familia y allegados en nombre del organismo deportivo.

También la Federación Cubana de Béisbol y Softbol expresó su pesar por la pérdida del deportista, a quien calificó como un “nombre imprescindible para el béisbol cubano”, y recordó sus seis coronas mundiales, récords ofensivos, lauros regionales y continentales, así como su humildad y amor a los suyos.

Nacido el 22 de marzo de 1948 en Santiago de las Vegas, La Habana, Capiró fue reconocido como uno de los más recios sluggers surgidos en las Series Nacionales de Béisbol, según recoge la Enciclopedia Ecured.

Fue el primer pelotero en la historia del béisbol invernal cubano en conectar más de 20 jonrones en una temporada y el primero en alcanzar la cifra de 100 cuadrangulares. Durante su carrera jugó con los equipos Habana, Metropolitanos e Industriales, destacándose por su poder al bate y su brazo fuerte y preciso desde los jardines.

El INDER informó que el cuerpo del exjugador se encuentra en la funeraria de Santiago de las Vegas y que el entierro se realizará este viernes a las 10:30 a.m. en la Necrópolis de Colón, en La Habana.