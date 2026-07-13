Dos días detenido activista que intentó presentar habeas corpus por Luis Manuel Otero Alcántara

Un activista fue arrestado y permaneció dos días detenido después de intentar entregar un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Provincial Popular de La Habana en favor del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, según denunció este lunes la activista Anamely Ramos en una transmisión en vivo.

El intento de presentar el recurso legal ocurrió el viernes 10 de julio, pero el tribunal estaba cerrado pese a ser día laborable, lo que impidió la entrega.

«Detuvieron al activista que fue a entregar el habeas corpus de Luis Manuel y esa persona estuvo detenida dos días», denunció Ramos, quien también señaló que los tribunales cubanos parecen haber dejado de atender los viernes, dejando a los ciudadanos solo de lunes a jueves para presentar cualquier recurso legal.

La organización jurídica Cubalex intentó además remitir la solicitud por correo electrónico al Tribunal Provincial y al Tribunal Supremo Popular, pero ha documentado que las direcciones oficiales habilitadas para estos trámites se encuentran inactivas o bloquean los mensajes.

El trasfondo de esta represión es que Otero Alcántara cumplió íntegramente su condena de cinco años el 9 de julio, pero el régimen no lo liberó, por lo cual el artista se mantiene en desaparición forzada.

Dos días antes, el 7 de julio, agentes de la Seguridad del Estado lo trasladaron esposado desde la prisión de Guanajay, en Artemisa, en un gran operativo, sin informar a su familia sobre su destino.

Desde entonces, nadie de su entorno ha podido verlo ni ha recibido información oficial sobre su paradero.

«Nadie ha visto a Luis Manuel desde que lo movieron de la prisión de Guanajay el martes 7 de julio», afirmó Ramos.

El único contacto conocido ocurrió el propio 9 de julio, cuando Otero Alcántara logró comunicarse brevemente con Ramos desde un teléfono de la Seguridad del Estado en una llamada en altavoz y bajo supervisión de los agentes, en la que quedó claro, según la activista, que el régimen no tiene intención de liberarlo mientras no se resuelva su solicitud de parole para salir de Cuba.

Ante la desaparición forzada, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó una Acción Urgente registrada como AU Núm. 2357/2026, con plazo hasta el 25 de julio de 2026 para que Cuba rinda cuentas.

En ese contexto, Ramos criticó duramente a la prensa internacional acreditada en Cuba por esperar pasivamente la liberación en lugar de exigirle explicaciones directamente al régimen.

«La situación en Cuba ha llegado a un punto en que hasta para entregar un habeas corpus hace falta la intervención de un diplomático. Fíjense el nivel de represión, el nivel de descalabro total que hay en ese país», subrayó.

Por esa razón, anunció un llamado formal al cuerpo diplomático extranjero acreditado en Cuba para que colabore en la entrega del recurso legal, tal como lo hicieron en 2022 cuando acompañaron al artista durante su juicio.

Cubalex, por su parte, advirtió que la imposibilidad de presentar el habeas corpus «constituye una nueva vulneración del derecho de acceso a la justicia y agrava la indefensión de Luis Manuel, cuyo paradero continúa sin ser informado oficialmente».

El plazo fijado por la ONU para que el régimen cubano rinda cuentas sobre el paradero de Otero Alcántara vence el 25 de julio de 2026.