Dos días detenido activista que intentó presentar habeas corpus por Luis Manuel Otero Alcántara

Un activista fue arrestado y permaneció dos días detenido después de intentar entregar un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Provincial Popular de La Habana en favor del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, según denunció este lunes la activista Anamely Ramos en una transmisión en vivo.
El intento de presentar el recurso legal ocurrió el viernes 10 de julio, pero el tribunal estaba cerrado pese a ser día laborable, lo que impidió la entrega.
«Detuvieron al activista que fue a entregar el habeas corpus de Luis Manuel y esa persona estuvo detenida dos días», denunció Ramos, quien también señaló que los tribunales cubanos parecen haber dejado de atender los viernes, dejando a los ciudadanos solo de lunes a jueves para presentar cualquier recurso legal.
La organización jurídica Cubalex intentó además remitir la solicitud por correo electrónico al Tribunal Provincial y al Tribunal Supremo Popular, pero ha documentado que las direcciones oficiales habilitadas para estos trámites se encuentran inactivas o bloquean los mensajes.
El trasfondo de esta represión es que Otero Alcántara cumplió íntegramente su condena de cinco años el 9 de julio, pero el régimen no lo liberó, por lo cual el artista se mantiene en desaparición forzada.
Dos días antes, el 7 de julio, agentes de la Seguridad del Estado lo trasladaron esposado desde la prisión de Guanajay, en Artemisa, en un gran operativo, sin informar a su familia sobre su destino.
Desde entonces, nadie de su entorno ha podido verlo ni ha recibido información oficial sobre su paradero.
«Nadie ha visto a Luis Manuel desde que lo movieron de la prisión de Guanajay el martes 7 de julio», afirmó Ramos.
El único contacto conocido ocurrió el propio 9 de julio, cuando Otero Alcántara logró comunicarse brevemente con Ramos desde un teléfono de la Seguridad del Estado en una llamada en altavoz y bajo supervisión de los agentes, en la que quedó claro, según la activista, que el régimen no tiene intención de liberarlo mientras no se resuelva su solicitud de parole para salir de Cuba.
Ante la desaparición forzada, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó una Acción Urgente registrada como AU Núm. 2357/2026, con plazo hasta el 25 de julio de 2026 para que Cuba rinda cuentas.
En ese contexto, Ramos criticó duramente a la prensa internacional acreditada en Cuba por esperar pasivamente la liberación en lugar de exigirle explicaciones directamente al régimen.
«La situación en Cuba ha llegado a un punto en que hasta para entregar un habeas corpus hace falta la intervención de un diplomático. Fíjense el nivel de represión, el nivel de descalabro total que hay en ese país», subrayó.
Por esa razón, anunció un llamado formal al cuerpo diplomático extranjero acreditado en Cuba para que colabore en la entrega del recurso legal, tal como lo hicieron en 2022 cuando acompañaron al artista durante su juicio.
Cubalex, por su parte, advirtió que la imposibilidad de presentar el habeas corpus «constituye una nueva vulneración del derecho de acceso a la justicia y agrava la indefensión de Luis Manuel, cuyo paradero continúa sin ser informado oficialmente».
El plazo fijado por la ONU para que el régimen cubano rinda cuentas sobre el paradero de Otero Alcántara vence el 25 de julio de 2026.
Preguntas Frecuentes sobre Luis Manuel Otero Alcántara y su Situación Actual
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue detenido el activista que intentó presentar un habeas corpus por Luis Manuel Otero Alcántara?
El activista fue detenido por intentar entregar un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Provincial Popular de La Habana, el cual estaba cerrado pese a ser un día laborable. El intento de presentar el recurso legal fue impedido por las autoridades cubanas, reflejando la represión del régimen hacia quienes buscan justicia para Otero Alcántara.
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¿Cuál es la situación actual de Luis Manuel Otero Alcántara tras cumplir su condena?
Luis Manuel Otero Alcántara permanecía desaparecido tras ser trasladado el 7 de julio por agentes del régimen, sin informar a su familia sobre su paradero. A pesar de que su condena de cinco años venció el 9 de julio de 2026, no ha sido liberado ni se conoce su ubicación actual.
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¿Qué acciones ha tomado la comunidad internacional ante la desaparición de Luis Manuel Otero Alcántara?
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó una Acción Urgente y dio a Cuba un plazo hasta el 25 de julio de 2026 para presentar un informe sobre su paradero. La presión internacional aumentó con Amnistía Internacional exigiendo su liberación inmediata y reconociéndolo como preso de conciencia.
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¿Qué obstáculos enfrentan los activistas cubanos para presentar recursos legales como el habeas corpus?
Los activistas enfrentan obstáculos significativos como el cierre inesperado de tribunales y la inactividad de las direcciones de correo electrónico oficiales para presentar recursos. Esta situación constituye una vulneración del derecho de acceso a la justicia y agrava la indefensión de personas como Otero Alcántara.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.