Activista Anamely Ramos a la prensa internacional: «Luis Manuel Otero no fue liberado, está desaparecido»

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La activista Anamely Ramos denunció este lunes que el artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara continúa desaparecido bajo custodia del régimen cubano, pese a haber cumplido íntegramente la condena de cinco años que le fue impuesta en 2022.

Durante una transmisión en vivo de más de 25 minutos en Facebook, Ramos rechazó las versiones que apuntan a una supuesta liberación del líder del Movimiento San Isidro y aseguró que, hasta el momento, ni su familia ni sus allegados conocen su paradero.

«Luis Manuel no fue liberado, está desaparecido», afirmó al inicio de la transmisión.

Otero Alcántara fue sacado de la prisión de Guanajay el 7 de julio, dos días antes de que expirara oficialmente su condena, en medio de un amplio operativo de la Seguridad del Estado. Desde entonces, no ha podido ser visto por familiares ni amigos, y las autoridades no han ofrecido información sobre el lugar donde se encuentra.

«Nadie ha visto a Luis Manuel desde que lo movieron de la prisión de Guanajay el martes 7 de julio», insistió Ramos.

El único contacto conocido ocurrió el 9 de julio, cuando el artista realizó una breve llamada telefónica utilizando un teléfono de la Seguridad del Estado y bajo supervisión de agentes.

«Desde el jueves nosotros no sabemos nada de Luis Manuel, desde esa llamada que me hizo del teléfono de uno de la Seguridad del Estado. Era una llamada en altavoz; ellos estaban escuchando todo lo que hablábamos», relató.

Según la activista, esa conversación confirmó que las autoridades no tienen intención de permitir su regreso a casa.

«Quedó clarísimo, con total cinismo, que hagan lo que hagan no van a liberar a Luis Manuel Otero Alcántara», sostuvo.

Críticas a la prensa internacional

Durante la transmisión, Ramos también cuestionó la cobertura que varios medios internacionales han dado al caso, al considerar que algunos han centrado su atención en una eventual liberación del artista, mientras ignoran la desaparición forzada que denuncia su entorno.

«Esos medios están esperando que ocurra la liberación para tener ellos la primicia. Y eso es de una irresponsabilidad y de una falta de respeto y de rigor profesional infinito», afirmó.

Asimismo, pidió a la prensa acreditada en Cuba exigir respuestas a las autoridades.

«El rol de la prensa extranjera es ir a las instituciones del Gobierno cubano, al MININT, a la Seguridad del Estado, e indagar por qué Luis Manuel Otero Alcántara no está en su casa cuando ya terminó su condena», reclamó.

Obstáculos para presentar un habeas corpus

Ramos explicó que el pasado 11 de julio se intentó presentar un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Provincial Popular de La Habana, pero el edificio permanecía cerrado pese a ser un día laborable.

El activista que acudió a entregar el documento fue detenido y permaneció arrestado durante dos días.

Ante esa situación, la organización Cubalex remitió el recurso por correo electrónico al Tribunal Provincial y al Tribunal Supremo Popular, aunque denunció que las direcciones oficiales están inactivas o bloquean el envío de mensajes.

La activista hizo además un llamado al cuerpo diplomático acreditado en Cuba para que contribuya a entregar el recurso judicial, tal como ocurrió durante el proceso penal contra Otero Alcántara en 2022.

La ONU ya activó una Acción Urgente

El caso ya fue admitido por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que activó una Acción Urgente (AU No. 2357/2026) y solicitó al Estado cubano informar sobre el paradero del artista antes del 25 de julio.

Ramos recordó que Otero Alcántara cumplió la totalidad de la condena impuesta, sin beneficiarse siquiera de las rebajas de pena previstas en la legislación cubana para reclusos sin antecedentes penales.

«Si hubiese algún tipo de legalidad en Cuba, Luis Manuel ya tendría que estar en su casa», afirmó.

Al concluir su intervención, resumió la situación con una frase que, a su juicio, define el comportamiento del régimen frente a la disidencia:

«El Estado cubano, cínicamente, una vez más, está dejando claro que es silencio, cárcel o exilio».