“Cultiva tu pedacito”: autoridades en Guantánamo trasladan a las familias la responsabilidad de producir alimentos

El Gobierno vuelve a pedir a los cubanos que resuelvan el hambre por su cuenta

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Ante la profunda crisis alimentaria que golpea a Cuba, las autoridades del municipio de Niceto Pérez, en la provincia de Guantánamo, impulsan el movimiento "Desde el barrio cultiva tu pedacito", una convocatoria que moviliza a las familias para sembrar en patios, huertos, organopónicos, parcelas y cualquier espacio disponible.

La iniciativa, promovida por los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) forma parte del Programa de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar del régimen y busca garantizar el autoabastecimiento local de hortalizas, vegetales, viandas, frutas, condimentos y cultivos de ciclo corto, reportó este viernes Radio Guantánamo.

El medio estatal atribuye la necesidad del movimiento al "recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos a Cuba", sin mencionar las causas internas que el propio régimen ha reconocido en otras ocasiones como determinantes de la crisis agrícola.

La realidad de Guantánamo, sin embargo, retrata una emergencia de proporciones mayores, al ser una de las cinco provincias cubanas que documenta niveles críticos de inseguridad alimentaria, según un reporte de abril del Food Monitor Program (FMP)

Esa misma provincia vio cómo su mercado agropecuario La Punta, inaugurado en abril de 2025 tras una costosa remodelación, apareció prácticamente vacío apenas siete meses después por fallas estructurales de gestión, pese a contar con múltiples proveedores asignados.

El llamado a sembrar en los patios no es nuevo ni exclusivo de Guantánamo, sino una convocatoria nacional que los CDR han repetido en cada momento de crisis, desde la pandemia hasta la actualidad.

A escala nacional existen más de 92,000 patios activos y unas 500,000 familias participan en el sistema de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, que abarca más de dos millones de hectáreas, sin que ello haya logrado revertir el colapso productivo.

Las cifras del desastre agrícola son contundentes, pues entre 2018 y 2023, la producción de carne de cerdo cayó 95 %, el arroz 87 %, los frijoles 70 % y la leche 58 %.

Cuba importa entre 70 % y 80 % de los alimentos que consume, a un costo cercano a los 2,000 millones de dólares anuales, mientras el marabú, planta invasora símbolo del abandono del campo, cubre entre 1,1 y 1,7 millones de hectáreas de suelos antes productivos.

El gobernante Miguel Díaz-Canel admitió en junio que "hay trabas que no vienen de afuera ni de bloqueos" y que la burocracia y las normas han frenado la producción, al tiempo que declaró la alimentación "asunto de seguridad nacional".

En respuesta a la emergencia, el primer ministro Manuel Marrero Cruz presentó ante la Asamblea Nacional un paquete de 176 transformaciones que incluye reformas agrícolas con usufructo de tierras por tiempo indeterminado y descentralización de precios.

Paralelo a esas medidas, una nueva Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal prevista para ser discutida este mes en el parlamento ampliaría el usufructo a 25 años prorrogables y las superficies entregadas hasta 67,10 hectáreas, unificando más de 25 disposiciones jurídicas dispersas.

El economista Pedro Monreal calificó el conjunto de reformas de "pragmatismo tardío" y advirtió que a Cuba "se le ha ido el tren de las reformas de China y Vietnam", mientras el exgobernante Raúl Castro alertó que "tan o más importante que la aprobación misma de estas transformaciones es su implementación adecuada y oportuna".