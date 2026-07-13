Le roban la estación de energía a su abuela en Cuba y denuncia: "La Policía apareció tres días después"

Un joven cubano denunció en redes sociales el robo de la estación de energía portátil de su abuela y criticó la respuesta de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que, según afirmó, tardó tres días en presentarse en la vivienda y no realizó ningún peritaje para investigar el caso.

Leonardo Sánchez, identificado en Instagram como @leonardosanshez, contó que se encontraba en la universidad cuando recibió una llamada que lo hizo regresar de inmediato a casa.

«Leo, a tu abuela le robaron en la casa», le dijeron.

Al llegar descubrió que los ladrones no habían forzado la puerta principal. En cambio, cortaron dos tablillas de una persiana de aluminio para sacar la estación de energía portátil, un equipo cada vez más codiciado en Cuba debido a los prolongados apagones.

«Resulta que le picaron dos tablillas de la persiana. Las persianas son de aluminio y por ahí le sacaron la estación de energía a mi abuela», explicó en un video publicado en Instagram.

"Nos dijeron que tenían más casos"

Tras denunciar el robo, la familia esperaba una respuesta rápida de la policía.

Sin embargo, según Leonardo, los agentes les informaron que en ese momento no podían acudir porque tenían «más casos como ese».

La visita llegó tres días después.

«Se aparecieron a los tres días y no fueron directamente a hacer peritaje ni nada. Fueron a interrogar y de ahí se fueron. Ya así de fácil. No se ha obtenido respuesta de nada», lamentó.

El joven explicó que no publicó el video inmediatamente porque toda su atención estaba centrada en su abuela, una mujer hipertensa que sufrió una fuerte afectación emocional tras el robo.

Más allá de lo ocurrido con su familia, Leonardo cuestionó las prioridades de las autoridades.

«Si ahora yo hubiese creado contenido relacionado con la situación de este país... quizás me hubiesen tocado la puerta de mi casa a primera hora de la mañana», afirmó.

A su juicio, la rapidez con la que actúan las autoridades en asuntos políticos contrasta con la respuesta que reciben quienes denuncian delitos comunes.

«Todo lo que aquí se persigue es relacionado con la política, con el comunismo y con todo lo que tenga que ver con la contrarrevolución», sostuvo.

Una experiencia compartida por muchos

La publicación provocó numerosas reacciones de otros cubanos que aseguraron haber vivido situaciones similares.

El comentario con mayor respaldo resumió el sentir de muchos usuarios:

«La policía ocupada deteniendo a la gente que protesta en contra del gobierno».

Otro internauta ironizó:

«Para la próxima di que escribieron "Abajo el comunismo" en tu casa y enseguida van».

Un tercer usuario aseguró que ni siquiera había recibido la visita de los agentes tras sufrir un robo.

«Por lo menos fueron. A mí me vaciaron hasta el frío hace un mes y todavía estoy esperando a la policía».

Robos en aumento

Este caso se enmarca en una ola de criminalidad sin precedentes en Cuba, donde los robos lideraron las estadísticas delictivas en 2025 con 1,536 casos, un incremento del 479% desde 2023. En el primer semestre de 2026 se documentaron al menos 685 hechos violentos y 175 personas fallecidas.

Los adultos mayores se han convertido en el blanco preferido de los ladrones. En abril de 2026, robaron a un anciano de 87 años en Matanzas mientras dormía y le sustrajeron su único equipo de energía solar. En junio, una anciana de 88 años fue hallada con golpes tras ser asaltada en La Habana, y otra de 83 años fue agredida durante un apagón en Camagüey.

El patrón de inacción policial es sistemático. El 1 de julio, una cubana en Guanabacoa denunció que la policía no actuó pese a que el robo fue cometido con una camioneta estatal identificada. En Santiago de Cuba, una familia esperó más de 10 horas sin respuesta policial. El 20% de los efectivos de la PNR ha abandonado el cuerpo por bajos salarios, dejando amplias zonas sin cobertura.

Al concluir su video, Leonardo lanzó una recomendación a quienes poseen este tipo de equipos, convencido de que la prevención es la mejor defensa.

«Prevenir este tipo de cosas va a ser mejor porque al final nadie les va a resolver ningún problema. Si tienes una estación de energía lejos de donde tú duermes, que es la hora más vulnerable, coge y ponla en el cuarto», aconsejó.