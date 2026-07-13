Fuerzas armadas de EE. UU. reanudarán el bloqueo naval contra Irán

Buque de la armada de EE. UU. en el Estrecho de Ormuz

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) anunció este lunes que reanudará el bloqueo naval contra Irán a partir del martes 14 de julio a las 4:00 p.m., hora del Este, por orden directa del presidente Donald Trump.

La medida afectará todo el tráfico marítimo que entre o salga de puertos iraníes y zonas costeras en el Golfo de Omán y los accesos al Estrecho de Ormuz. CENTCOM precisó que continuará permitiendo el flujo de embarcaciones comerciales en aguas regionales para los buques que no violen el bloqueo.

Esta reanudación llega tras el colapso de la tregua de 60 días firmada el 18 y 19 de junio en Suiza por el vicepresidente JD Vance y el canciller iraní Abbas Araghchi, con mediación de Pakistán, Qatar, Arabia Saudí y Turquía.

El acuerdo se derrumbó después de que Irán atacara tres buques comerciales entre el seis y el siete de julio en el Estrecho de Ormuz, incluyendo un buque cisterna que se incendió el siete de julio.

Trump declaró la tregua «terminada» el ocho de julio ante la OTAN en Ankara, y ese mismo día ordenó nuevos bombardeos contra más de 80 objetivos militares iraníes.

Irán respondió atacando bases militares en Kuwait y Bahréin, según informó El País, causando al menos un muerto y 60 heridos.

Este lunes, el mismo día del anuncio del nuevo bloqueo, EE. UU. confirmó bombardeos adicionales contra Irán.

Washington también revocó la licencia de venta de petróleo iraní que estaba vigente hasta el 21 de agosto, apretando aún más la presión económica sobre Teherán.

El primer bloqueo naval se implementó entre el 13 de abril y el 18 de junio de 2026, tras el colapso de negociaciones nucleares en Islamabad. Durante ese período de aproximadamente dos meses, CENTCOM redirigió más de 140 buques que cumplieron las órdenes, deshabilitó nueve naves no conformes y permitió el paso de más de 50 embarcaciones con ayuda humanitaria.

Aquel primer bloqueo involucró más de 10,000 efectivos, más de 12 buques de guerra y más de 100 aeronaves, y le costó a Irán aproximadamente 400 millones de dólares diarios en ingresos petroleros bloqueados.

El memorando de entendimiento firmado en junio dejó ocho puntos críticos sin resolver. El principal escollo fue la duración de la moratoria al enriquecimiento de uranio: Washington exigía 20 años, mientras Teherán ofrecía entre cinco y 15.

Todos los marineros que operen en el Golfo de Omán y los accesos al Estrecho de Ormuz deben monitorear los avisos a navegantes y contactar a las fuerzas navales estadounidenses en el canal 16 de puente a puente.

El Estrecho de Ormuz es una vía estratégica por la que transita aproximadamente un quinto del petróleo mundial, lo que convierte el bloqueo en una medida de alcance económico global.