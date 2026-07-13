Trump pierde la paciencia con Irán: «Vamos a golpearlos muy fuerte»

El presidente Donald Trump descartó este lunes cualquier posibilidad de retomar negociaciones con Irán y anunció que Estados Unidos intensificará los ataques militares contra el régimen iraní, al que calificó de «mala gente» que ha roto sistemáticamente todos los acuerdos alcanzados con Washington.

En un video difundido por la cuenta oficial Rapid Response 47, Trump afirmó que el acuerdo de alto el fuego conocido como el Memorando de Islamabad «estaba cerrado» antes de que Irán lo violara, como ha hecho con cerca de diez pactos anteriores.

«Estaba cerrado y entonces lo rompieron. Siempre lo rompen. Hemos tenido diez acuerdos con esta gente. Así que simplemente vamos a golpearlos muy fuerte», declaró el mandatario.

El Memorando de Islamabad, firmado el 17 y 18 de junio de 2026 con mediación de Pakistán, Qatar, Arabia Saudí y Turquía, establecía un alto el fuego de 60 días, la reapertura del Estrecho de Ormuz y el inicio de negociaciones de desnuclearización, además de la descongelación de activos iraníes por entre 12,000 y 25,000 millones de dólares y acceso a un fondo de reconstrucción de 300,000 millones.

El acuerdo se derrumbó cuando Irán atacó al menos tres buques comerciales en el Estrecho de Ormuz entre el 6 y el 7 de julio, incluido un buque cisterna que se incendió tras ser alcanzado por un proyectil iraní.

Trump declaró la tregua «terminada» el 8 de julio durante la cumbre de la OTAN en Ankara y ordenó bombardeos contra más de 80 objetivos iraníes. Irán respondió atacando bases militares estadounidenses en Kuwait y Baréin, dejando al menos un muerto y 60 heridos.

Este domingo, el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó una tercera oleada de bombardeos que impactó más de 300 objetivos militares iraníes en una sola semana.

Trump anunció además que Washington asumirá el control permanente del Estrecho de Ormuz y exigirá compensación económica a las naciones que se benefician del paso marítimo.

«Guardamos el estrecho durante más de 50 años y nunca nos pagaron por ello. Ahora vamos a guardarlo y nos van a pagar mucho dinero», afirmó.

El presidente también hizo referencia a la represión interna en Irán, asegurando que el régimen ha matado a 52,000 manifestantes. La cifra no ha sido verificada de forma independiente; organizaciones de derechos humanos documentan miles de muertos y más de 22,000 detenciones desde que las protestas comenzaron en diciembre de 2025, impulsadas por el colapso del rial y la crisis económica.

El conflicto armado abierto entre Estados Unidos, Israel e Irán estalló en febrero de 2026 con la Operación Furia Épica, en la que el ayatolá Alí Jamenei murió el 28 de febrero.

Su hijo Mochtabá Jamenei fue designado nuevo Líder Supremo el ocho de marzo, al frente de un régimen que enfrenta simultáneamente una guerra exterior y una profunda crisis de legitimidad interna.

Cabe recordar que el director de la CIA, John Ratcliffe, ya había advertido a Trump antes de firmar el acuerdo de junio que Irán probablemente no cumpliría sus compromisos nucleares, en particular la disputa central sobre la duración de la prohibición al enriquecimiento de uranio: Washington exigía 20 años, Teherán ofrecía entre cinco y 15.

Este lunes Trump cerró la puerta a cualquier reanudación del diálogo con una frase contundente: «Son mala gente. Han sido así durante mucho tiempo. Y ahora mismo están recibiendo su merecido».