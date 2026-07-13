Cubana de Aviación anuncia incremento de rutas nacionales para el verano

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Cubana de Aviación S.A. publicó este lunes una nota informativa en la que anuncia el aumento de frecuencias en tres rutas nacionales durante julio y agosto de 2026, en lo que representa una recuperación parcial de su operación doméstica tras meses de severas restricciones.

Según el comunicado oficial de la aerolínea, las rutas beneficiadas son Habana-Gerona-Habana, Habana-Santiago de Cuba-Habana y Habana-Holguín-Habana, cada una con días y horarios específicos para la temporada de verano.

La ruta hacia Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, operará los viernes durante julio, con salida desde La Habana a las 10:45 AM y llegada a las 11:15 AM; el vuelo de regreso parte a las 12:15 PM y arriba a la capital a las 12:45 PM. En agosto, esa misma ruta pasará a operar los martes y jueves con los mismos horarios.

Los vuelos a Santiago de Cuba se realizarán los sábados: salida desde La Habana a las 7:30 AM, llegada a las 9:30 AM, y retorno a las 10:30 AM con arribo a la capital a las 12:30 PM.

La ruta a Holguín cubrirá los domingos, con salida a las 7:30 AM desde La Habana, llegada a las 9:20 AM, y vuelo de regreso a las 10:20 AM con arribo a las 12:10 PM.

Los precios de los boletos se rigen por la Resolución 346/2020 del Ministerio de Finanzas y Precios. Las tarifas vigentes son: 300 pesos cubanos (CUP) solo ida hacia Gerona, 1,100 CUP hacia Santiago de Cuba y 935 CUP hacia Holguín.

La aerolínea indicó que los boletos pueden adquirirse en su sitio web oficial o en las oficinas de venta, con pago en efectivo o mediante transferencia. Además, advirtió que «no se hace responsable de los boletos obtenidos a través de terceros».

El anuncio llega en un contexto de profunda crisis operativa. Desde enero de 2025, Cubana de Aviación opera con apenas dos aviones activos —ambos del modelo ATR 72-500— de una flota nominal de entre 12 y 17 aeronaves, la mayoría inactivas por falta de repuestos y problemas de mantenimiento.

En noviembre de 2025, la aerolínea eliminó las rutas a Camagüey y Nueva Gerona, dejando la operación nacional reducida a apenas seis vuelos semanales. La ruta a Nueva Gerona fue restablecida en febrero de 2026, y el pasado 7 de julio la aerolínea operó un vuelo adicional a ese destino, aunque con reservas presenciales obligatorias en la Terminal 1 del Aeropuerto José Martí debido al colapso del Sistema Electroenergético Nacional.

La crisis se agravó en febrero de 2026 cuando el régimen informó a aerolíneas internacionales sobre la escasez de combustible Jet A-1, según reportó Infobae. Ante esa situación, en abril de 2026 Cuba autorizó a la canadiense Flair Airlines a operar vuelos al país.

Destinos como Las Tunas, Moa, Guantánamo, Manzanillo y Baracoa permanecen sin ningún servicio aéreo regular de Cubana, lo que evidencia que el incremento de frecuencias anunciado para el verano cubre solo una fracción de la conectividad aérea interna que el país necesita.