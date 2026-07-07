Cubana de Aviación anuncia un vuelo adicional a Nueva Gerona, pero con una condición para reservar

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Cubana de Aviación anunció este lunes un vuelo adicional entre La Habana y Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, pero advirtió que los pasajeros solo podrán reservar sus boletos de manera presencial debido a las afectaciones provocadas por el colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

La operación está programada para este martes 7 de julio a las 12:45 p.m. desde la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional José Martí, y quienes deseen obtener un asiento deberán acudir personalmente a esa terminal.

En una nota oficial, la aerolínea explicó que no aceptará reservas por teléfono ni por otros canales habituales.

"Debido a las afectaciones electroenergéticas que atraviesa en estos momentos el país no se gestionarán reservas por otros medios para esta operación en particular", señaló.

El anuncio se produjo pocas horas después de que Cuba sufriera un nuevo colapso del Sistema Electroenergético Nacional, el tercero de este año y el séptimo en los últimos 18 meses.

La interrupción del servicio eléctrico afectó también los sistemas informáticos y de comunicación utilizados para gestionar las reservaciones, obligando a la compañía a depender exclusivamente de la atención presencial.

La ruta entre La Habana y Nueva Gerona había sido suspendida en noviembre de 2025 por problemas de disponibilidad técnica de la flota y fue restablecida en febrero de este año con dos frecuencias semanales, los martes y los jueves.

El vuelo anunciado para este martes constituye una operación adicional a ese itinerario regular. Actualmente, Cubana de Aviación es la única aerolínea que mantiene vuelos nacionales regulares hacia la Isla de la Juventud.

La medida también refleja el impacto que la crisis energética está teniendo sobre los servicios públicos en Cuba. Antes del colapso registrado este lunes, la Unión Eléctrica había pronosticado un déficit superior a los 2,000 megavatios y una disponibilidad de generación muy inferior a la demanda nacional.

La Isla de la Juventud figura entre los territorios más afectados por los apagones. En las últimas semanas, residentes del municipio especial han denunciado cortes eléctricos de hasta 22 horas diarias, una situación que ha deteriorado significativamente la vida cotidiana y las comunicaciones con el resto del país.

La necesidad de acudir personalmente al aeropuerto para reservar un boleto añade un nuevo obstáculo para los viajeros, en un contexto en el que los prolongados apagones continúan afectando tanto a la población como al funcionamiento de los servicios estatales.