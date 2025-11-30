Cubana de Aviación vuelve a modificar rutas y obliga a los viajeros a reprogramar o pedir reembolso

Vídeos relacionados:

Cubana de Aviación volvió a modificar su cuadro de rutas nacionales y obliga a los viajeros a reprogramar sus vuelos o solicitar reembolsos, una medida que ha desatado una fuerte ola de críticas contra la empresa.

El anuncio se hizo a través de la página de Facebook de la aerolínea, donde se informó que debido al aumento de frecuencias en algunas rutas se reorganizó todo el itinerario.

Pero lejos de mejorar la conectividad, las nuevas modificaciones eliminan algunas opciones que estaban disponibles y dejan a más provincias sin servicio.

Según el nuevo esquema, solo se mantienen seis vuelos semanales desde La Habana: dos con destino a Holguín y cuatro a Santiago de Cuba, con igual cantidad de retornos.

Rutas como Camagüey o Nueva Gerona desaparecen del mapa aéreo nacional, y otras como Las Tunas, Moa, Guantánamo, Manzanillo o Baracoa continúan en el olvido, pese a las denuncias de los usuarios.

"¿Y Camagüey? ¿Y Baracoa? ¿Y la Isla?": una lista de provincias ignoradas

El malestar de los cubanos no tardó en verse reflejado en los comentarios del propio post de la aerolínea.

"¿Definitivamente no existe vuelo Habana–Camagüey?", "¿Cómo es posible que no haya ni un vuelo a Camagüey en toda la semana?", cuestionaron dos usuarios.

"¿Y Baracoa para cuándo?", preguntó una baracoense residente en La Habana.

Un internauta fue más allá: "Las Tunas, Moa, Baracoa, Guantánamo, Manzanillo, ninguna de esas rutas existe ya. Y dentro de poco desactivan Nueva Gerona también".

Para la población de la Isla de la Juventud, la desesperación es aún mayor: "Estamos presos en esta isla. ¡Por favor...!", suplicó una anciana que no tiene alternativa terrestre y depende de un ferry que, recalcó, muchas veces no sale, o por falta de petróleo o por el mal tiempo.

Uno de los aspectos que sigue originando quejas es la decisión de mantener los vuelos en horarios nocturnos, pese a las molestias que ello ocasiona.

Los viajeros señalan que, con la crisis del transporte, llegar o salir de un aeropuerto a esas horas es prácticamente imposible.

"Los de fuera de La Habana a esa hora tienen que quedarse a dormir en la terminal. A esa hora no hay en qué moverse, y un carro particular te cobra un dineral", dijo uno.

Reembolsos y reprogramaciones: la única solución que ofrece el Estado

La aerolínea pidió a todos los pasajeros afectados acudir a oficinas de Cubana -muchas de ellas con colas interminables- para solicitar reembolso o reprogramación "según disponibilidad".

Esto significa que quienes habían organizado viajes con semanas o meses de anticipación deben ahora volver a empezar el proceso desde cero, sin garantías de obtener un asiento.

El gobierno insiste en que los boletos solo deben adquirirse a través del sitio oficial o de las oficinas de Cubana, pese a que numerosos usuarios denuncian que el portal no funciona.

"¿Cómo se puede comprar en un vuelo nacional a trabajar de la página? Solo da opción de comprar por los aeropuertos internacionales", cuestionó una joven.

Aerolínea que retrocede en vez de evolucionar

En octubre, Cubana anunció otro reajuste en su calendario de vuelos nacionales, también en medio de un fuerte descontento público. En aquel momento, al menos se mantenían las rutas hacia Camagüey y Nueva Gerona, hoy eliminadas.

Es decir: el gobierno no solo no ha logrado recuperar la red de vuelos internos, sino que la ha seguido reduciendo, dejando a la población más desconectada que nunca.

Un sistema colapsado

La raíz del problema está en la precariedad estructural del transporte aéreo cubano.

A comienzos de año, Joel Archer Santos, presidente de la Corporación de Aviación de Cuba (Cacsa), confirmó que Cubana de Aviación cuenta únicamente con dos aviones operativos para toda la Isla.

El gobierno atribuye la crisis al embargo estadounidense, alegando que las piezas de recambio deben importarse desde terceros países y tardan en llegar.

Pero los ciudadanos señalan que la falta de planificación, la mala gestión estatal y la ausencia de inversión real en la infraestructura son factores decisivos.

Otro tema recurrente es la falta de alternativas cuando un vuelo es cancelado. Cubana devuelve el dinero, pero no ofrece opciones de transporte sustituto, algo que, según los usuarios, viola estándares internacionales mínimos.

El transporte en picada: datos que confirman el deterioro

Cifras oficiales muestran un desplome general del transporte público en Cuba:

En 2024 cayó más de un 12 %.

En el primer trimestre de 2025, la caída fue del 23 %.

Se movilizaron 13,7 millones de personas menos que el año anterior.

Este panorama, ya desolador, explica por qué las decisiones de Cubana de Aviación provocan enojo inmediato: para muchos cubanos, el transporte aéreo es la única alternativa rápida para trasladarse dentro del país.

La crítica central se repite: el Estado -único operador de la aviación nacional- toma decisiones sin pensar en las necesidades reales de la población.

El resultado es un país cada vez más desconectado, con menos rutas, menos frecuencias, menos aviones y sin alternativas reales para millones de viajeros.

Mientras tanto, la aerolínea ofrece disculpas y reembolsos, pero no soluciones.