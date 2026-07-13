Nayib Bukele obtiene la candidatura presidencial de su partido para buscar un nuevo mandato en 2027

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue proclamado este lunes como candidato presidencial del partido oficialista Nuevas Ideas para las elecciones generales previstas para el 28 de febrero de 2027, de acuerdo con los resultados de las elecciones internas publicados por la propia organización política.
En su página web, Nuevas Ideas difundió la lista de los «ganadores, según el total de votos escrutados ordenados de mayor a menor», acompañada por una fotografía de Bukele identificándolo como candidato a la Presidencia, informa la agencia Efe.
La organización no informó el porcentaje de votos obtenido por el mandatario ni precisó si enfrentó competencia durante el proceso interno. Hasta el momento, Bukele tampoco se ha pronunciado públicamente sobre su nominación.
La postulación se produce después de que, en julio de 2025, la Asamblea Legislativa —donde Nuevas Ideas cuenta con una amplia mayoría de 57 de los 60 diputados— aprobara una reforma constitucional que eliminó las restricciones a la reelección presidencial.
La reforma, tramitada de forma expedita, también amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, eliminó la segunda vuelta electoral y adelantó las elecciones generales a 2027 mediante una disposición transitoria.
Los partidos de oposición criticaron esos cambios y los calificaron como un retroceso para la democracia salvadoreña.
Bukele ya ejerce un segundo mandato consecutivo. Su reelección en 2024 también generó controversia, ya que la Constitución salvadoreña prohibía expresamente la reelección inmediata, aunque una resolución de la Sala de lo Constitucional, integrada por magistrados nombrados por la actual Asamblea Legislativa, habilitó su candidatura.
Si resulta vencedor en los comicios de 2027, permanecería en la Presidencia hasta 2033, acumulando 14 años consecutivos en el poder desde que asumió el cargo en 2019.
Gran parte del respaldo político de Bukele se ha cimentado en su estrategia de seguridad. Desde marzo de 2022, El Salvador permanece bajo un régimen de excepción que ha permitido la detención de más de 91,500 personas y ha sido presentado por el Gobierno como el principal factor detrás de la drástica reducción de la violencia atribuida a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
No obstante, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch han expresado preocupación por denuncias de detenciones arbitrarias, restricciones a garantías procesales y muertes de personas bajo custodia del Estado durante la vigencia del régimen de excepción.
Pese a esas críticas, Bukele mantiene altos niveles de respaldo ciudadano. Diversas encuestas publicadas en 2026 sitúan su índice de aprobación entre 85.5 % y 94 %, mientras que su intención de voto oscila entre 70.9 % y 81.7 % de cara a las elecciones de 2027.
El siguiente paso para oficializar su aspiración será la inscripción formal de su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral, proceso previsto entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre de 2026.
Preguntas Frecuentes sobre la Candidatura Presidencial de Nayib Bukele en 2027
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Nayib Bukele puede aspirar a un tercer mandato presidencial en El Salvador?
Nayib Bukele puede aspirar a un tercer mandato debido a una reforma constitucional aprobada en julio de 2025 por la Asamblea Legislativa, dominada por su partido, Nuevas Ideas. Esta reforma eliminó las restricciones a la reelección presidencial, extendió el mandato de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral. La medida ha sido criticada por organismos internacionales como un retroceso democrático.
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¿Cuáles son las críticas principales hacia las reformas constitucionales que benefician a Bukele?
Las reformas han sido criticadas por organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que advierten que la reelección indefinida es un riesgo para la democracia representativa. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional también han expresado preocupaciones sobre violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de Bukele.
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¿Qué impacto ha tenido la política de seguridad de Bukele en su popularidad?
La política de seguridad de Bukele ha incrementado significativamente su popularidad. Desde la implementación del régimen de excepción en 2022, el gobierno ha reducido drásticamente los homicidios y los delitos violentos. Pese a las críticas por el costo en libertades civiles, Bukele mantiene un alto índice de aprobación, con encuestas situando su respaldo ciudadano entre 85.5 % y 94 %.
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¿Qué organismos han expresado preocupación por el régimen de excepción en El Salvador?
Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch han expresado preocupación por el régimen de excepción en El Salvador. Han denunciado detenciones arbitrarias, restricciones a garantías procesales y muertes de personas bajo custodia del Estado.
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¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad internacional ante las políticas de Nayib Bukele?
La comunidad internacional ha mostrado reacciones mixtas. Mientras que organismos de derechos humanos critican la violación de garantías constitucionales, algunas administraciones, como la de Donald Trump, han respaldado las reformas constitucionales de Bukele, rechazando comparaciones con regímenes autoritarios. Sin embargo, el modelo de seguridad ha generado comparaciones con países como Venezuela y Nicaragua.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.