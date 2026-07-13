Nayib Bukele obtiene la candidatura presidencial de su partido para buscar un nuevo mandato en 2027

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue proclamado este lunes como candidato presidencial del partido oficialista Nuevas Ideas para las elecciones generales previstas para el 28 de febrero de 2027, de acuerdo con los resultados de las elecciones internas publicados por la propia organización política.

En su página web, Nuevas Ideas difundió la lista de los «ganadores, según el total de votos escrutados ordenados de mayor a menor», acompañada por una fotografía de Bukele identificándolo como candidato a la Presidencia, informa la agencia Efe.

La organización no informó el porcentaje de votos obtenido por el mandatario ni precisó si enfrentó competencia durante el proceso interno. Hasta el momento, Bukele tampoco se ha pronunciado públicamente sobre su nominación.

La postulación se produce después de que, en julio de 2025, la Asamblea Legislativa —donde Nuevas Ideas cuenta con una amplia mayoría de 57 de los 60 diputados— aprobara una reforma constitucional que eliminó las restricciones a la reelección presidencial.

La reforma, tramitada de forma expedita, también amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, eliminó la segunda vuelta electoral y adelantó las elecciones generales a 2027 mediante una disposición transitoria.

Los partidos de oposición criticaron esos cambios y los calificaron como un retroceso para la democracia salvadoreña.

Bukele ya ejerce un segundo mandato consecutivo. Su reelección en 2024 también generó controversia, ya que la Constitución salvadoreña prohibía expresamente la reelección inmediata, aunque una resolución de la Sala de lo Constitucional, integrada por magistrados nombrados por la actual Asamblea Legislativa, habilitó su candidatura.

Si resulta vencedor en los comicios de 2027, permanecería en la Presidencia hasta 2033, acumulando 14 años consecutivos en el poder desde que asumió el cargo en 2019.

Gran parte del respaldo político de Bukele se ha cimentado en su estrategia de seguridad. Desde marzo de 2022, El Salvador permanece bajo un régimen de excepción que ha permitido la detención de más de 91,500 personas y ha sido presentado por el Gobierno como el principal factor detrás de la drástica reducción de la violencia atribuida a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.

No obstante, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch han expresado preocupación por denuncias de detenciones arbitrarias, restricciones a garantías procesales y muertes de personas bajo custodia del Estado durante la vigencia del régimen de excepción.

Pese a esas críticas, Bukele mantiene altos niveles de respaldo ciudadano. Diversas encuestas publicadas en 2026 sitúan su índice de aprobación entre 85.5 % y 94 %, mientras que su intención de voto oscila entre 70.9 % y 81.7 % de cara a las elecciones de 2027.

El siguiente paso para oficializar su aspiración será la inscripción formal de su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral, proceso previsto entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre de 2026.