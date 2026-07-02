Nayib Bukele va por un tercer mandato consecutivo en las elecciones de 2027: Podría sumar 14 años en el poder

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Nayib Bukele formalizó el lunes su precandidatura para competir en las elecciones presidenciales de El Salvador previstas para febrero de 2027, con lo que aspira a un tercer período consecutivo que, de concretarse, lo mantendría en el poder hasta 2033 y sumaría 14 años ininterrumpidos al frente del gobierno salvadoreño.

La confirmación llegó a través de Xavi Zablah Bukele, primo del mandatario y presidente del partido gobernante Nuevas Ideas, quien publicó en X la frase «Estamos listos» junto a una fotografía de la solicitud de inscripción con sello y firma de recibido por la Comisión Nacional Electoral del partido, según informó El País.

El vicepresidente Félix Ulloa también registró su precandidatura para acompañar a Bukele en un eventual tercer período. «Gracias Nayib, gracias Xavi, gracias Nuevas Ideas por esta nueva oportunidad de continuar contribuyendo en el maravilloso proyecto de transformar nuestro país», escribió Ulloa en respuesta a la publicación de Zablah.

El propio Bukele no se pronunció en sus redes sociales sobre la inscripción, y se prevé que no enfrente contrincantes en las primarias de su partido.

Esta candidatura es posible gracias a una reforma constitucional que consolida el poder de Bukele aprobada el 31 de julio de 2025 por la Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas con 57 de 60 diputados, en una sola jornada y sin debate previo.

La reforma modificó cinco artículos de la Constitución, eliminó las restricciones a la reelección indefinida, extendió el mandato presidencial de cinco a seis años, suprimió la segunda vuelta electoral y, mediante una cláusula transitoria, acortó el mandato actual de Bukele —que debía concluir en 2029— para adelantar los comicios a 2027.

La medida generó fuertes críticas de organismos internacionales y organizaciones civiles.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que la prohibición de la reelección indefinida es una salvaguarda de la democracia representativa, mientras que agrupaciones como Cristosal calificaron la reforma como el «tiro de gracia» a la democracia salvadoreña. Analistas han comparado el proceso con los modelos de Venezuela y Nicaragua.

Sin embargo, la administración de Donald Trump respaldó la reforma constitucional en agosto de 2025, rechazando esas comparaciones con regímenes autoritarios.

Bukele, que cumplirá 45 años este mes, llegó al poder el 1 de junio de 2019 y arrasó en las elecciones presidenciales de 2024 con entre el 82% y el 84.65% de los votos, convirtiéndose en el primer presidente salvadoreño reelegido desde la instauración de la democracia.

Su popularidad se sustenta principalmente en el estado de excepción vigente desde marzo de 2022, que ha llevado a la detención de más de 75,000 personas —en su mayoría presuntos pandilleros— y ha propiciado una drástica reducción de los homicidios.

En diciembre de 2025, Bukele había adelantado sus intenciones en una entrevista con un creador de contenido español, al declarar que le gustaría seguir gobernando el país «diez años más», aunque aclaró que era solo un deseo. De ganar en 2027, ese deseo estaría a mitad de camino.