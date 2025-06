Oscar Casanella en limbo migratorio tras audiencia sin veredicto en corte de asilo político

Vídeos relacionados:

La audiencia de asilo político del activista cubano Oscar Casanella ante una corte de inmigración en Miami terminó este martes sin un veredicto.

El juicio, que se extendió por más de seis horas —desde las 8:30 a.m. hasta las 3:00 p.m.— concluyó sin resolución definitiva, dejando al científico en un estado de incertidumbre legal hasta el próximo 11 de julio, fecha límite que la jueza se ha fijado para emitir su dictamen por escrito.

“Yo hubiera deseado una respuesta hoy, pero la jueza necesita tiempo. Solo ofrecí una mínima parte del dolor que viví”, expresó el opositor cubano en declaraciones a la prensa tras salir de la corte.

Las abogadas de Casanella, presentes durante toda la jornada, calificaron el juicio como extenso pero justo. “La jueza y los fiscales fueron generosos al escuchar el testimonio”, dijeron tras la audiencia.

Sin embargo, destacaron que la decisión quedó aplazada para dar tiempo al análisis de las pruebas y la elaboración del fallo formal.

El propio Casanella reconoció sentirse bien acompañado, aunque decepcionado por la falta de una resolución inmediata: “Tengo mucho volumen de información porque viví muchos años bajo represión. Lo que presenté hoy no fue ni el 10% de lo que sufrí. Es algo muy difícil de expresar.”, señaló.

Casanella, bioquímico y exprofesor universitario en La Habana, ha sido una de las voces visibles del Movimiento San Isidro y del activismo cívico contra el régimen cubano.

Su vinculación con figuras como Ariel Ruiz Urquiola y Gorki Águila lo colocó en la mira de la Seguridad del Estado desde 2013. Durante años fue sometido a vigilancia, amenazas, arrestos domiciliarios y represalias laborales.

En enero de 2022 cruzó la frontera sur de Estados Unidos por El Paso, Texas, con su esposa embarazada y su hijo pequeño. A diferencia de otros migrantes, no recibió parole, sino una liberación con un documento I-220A, que lo dejó en un limbo legal, sin acceso a beneficios migratorios esenciales.

“No me hicieron ni siquiera la entrevista de miedo creíble. Solo me soltaron con ese papel y desde entonces no tengo derechos básicos. Este proceso nos tiene atrapados”, denunció en una entrevista previa.

Tras la audiencia, Casanella agradeció “a los amigos que están ayudando a visibilizar esto. La respuesta demorará semanas”, escribió en sus redes sociales.

La comunidad exiliada cubana así como activistas dentro de la isla han pedido con fuerza que se le conceda el asilo político a través de redes sociales, en reconocimiento a su historial de activismo y persecución.

El caso de Casanella pone en evidencia las contradicciones del sistema migratorio estadounidense, que ofrece vías de entrada a funcionarios del régimen mientras coloca obstáculos a quienes fueron sus víctimas.

“Es inaceptable que los represores vivan libres aquí y nosotros sigamos esperando justicia”, denunció Casanella en declaraciones anteriores.

El próximo 11 de julio, la jueza deberá entregar el veredicto por escrito. Hasta entonces, Casanella, su familia y quienes lo apoyan permanecerán a la espera de una decisión que puede definir su futuro en libertad o su posible retorno al país donde fue perseguido.

