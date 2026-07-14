Madre de Hialeah acusada de encadenar a su hija de 13 años a una cerca bajo el sol: ¿Qué se sabe?

Una madre de Hialeah, Florida, fue arrestada el sábado 11 de julio tras ser acusada de atar a su hija de 13 años -quien tiene necesidades especiales- con una cadena metálica a la cerca exterior de una vivienda, dejándola expuesta al sol sin agua, comida ni sombra durante casi una hora.

La acusada es Yashira Marie Maldonado, de 34 años, quien enfrenta dos cargos de delito grave: abuso infantil y negligencia infantil sin daños corporales graves, según el informe de arresto citado por la prensa local.

Lo que muestran las cámaras de vigilancia

Imágenes captadas por cámaras de seguridad tipo Ring documentaron el momento exacto del incidente.

Maldonado llegó en un Toyota Camry beige alrededor de las 9:05 de la mañana a la vivienda de la bisabuela de la menor, ubicada en el 355 de la calle West 63rd Street.

El informe policial describe lo ocurrido: «La acusada colocó una cadena metálica alrededor de la cintura de la víctima y ató el otro extremo a la cerca de la vivienda, limitando su capacidad de movimiento».

Tras encadenar a la niña, Maldonado -cuya nacionalidad de origen no ha trascendido- subió a su vehículo y abandonó el lugar.

Las cámaras registraron a la menor moviéndose de un lado a otro, intentando liberarse sin éxito.

El mensaje de texto y la cadena de llamadas

Minutos después, aproximadamente a las 9:10 de la mañana, Maldonado envió un mensaje a la bisabuela que decía: «¡¡¡¡¡¡Me despidieron de mi trabajo!!!!!!».

La bisabuela se asomó por la ventana, vio a la adolescente encadenada, salió e intentó liberarla, pero no pudo.

Según el reporte de Telemundo 51, la bisabuela no llamó a la policía por temor a que su arrendador la desalojara, y contactó en cambio a su propia hija -madre de Maldonado- quien fue al apartamento de la acusada a rogarle que regresara.

Maldonado no respondía a la puerta.

Fue la madre de Maldonado quien finalmente alertó a los agentes.

La policía llegó cerca de las 10:00 de la mañana y encontró a la menor todavía encadenada, aunque en buen estado de salud.

Junto a la niña había una mochila con algo de ropa y sus medicamentos, pero el informe es claro:

«La acusada dejó a la víctima en el exterior sin protección contra el sol y sin comida ni agua».

La declaración de la acusada y la reacción del vecindario

Según fuentes de Univision, Maldonado admitió ante los detectives que se sentía abrumada por el cuidado de su hija tras perder su empleo y que necesitaba descansar.

El caso ha conmocionado al vecindario.

Armando Calzadillo, vecino frente a la vivienda donde ocurrió el hecho, fue directo: «Eso es algo aberrante. Merece ser castigado. Eso no se le hace a un niño, especialmente a uno con necesidades especiales».

Otra vecina, Arlene Gómez, quien identificó a Maldonado a partir de una fotografía, expresó su incredulidad: «Estoy atónita por lo que ocurrió porque nunca pensé que esa mujer haría algo así».

Cargos, fianza y situación actual

Maldonado enfrenta dos cargos de delito grave de tercer grado bajo la legislación de Florida, cada uno con penas de hasta cinco años de prisión.

La fianza fue fijada en 10,000 dólares y, este lunes 13 de julio, ya no figuraba en los registros de la cárcel del condado de Miami-Dade.

Como condición de su libertad, se le ordenó no tener ningún contacto con su hija mientras avanza el proceso penal.

El estado actual de la menor no ha sido divulgado y las autoridades no han informado quién está a cargo de su cuidado.

El incidente ocurrió en plena ola de calor en el sur de Florida, en un momento en que las temperaturas en julio alcanzan entre 92 y 94 °F, con una sensación térmica de hasta 110 °F, según advertencias activas del Servicio Nacional de Meteorología.

El caso se produce además días después de que Florida estrenara un paquete de más de 87 nuevas leyes penales que endurecen las sanciones por delitos contra menores.