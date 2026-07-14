Una cubana es asesinada en plena calle en Mayabeque: El agresor está prófugo

Una cubana madre de dos hijos fue asesinada en plena calle con un arma blanca en la noche del domingo en el municipio de Güines, provincia de Mayabeque, según confirmó este martes el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT).

La víctima, identificada como Yesneidy López Hernández, fue apuñalada por su expareja en la calle 103 del citado municipio.

Para más desgracia, el brutal feminicidio ocurrió en presencia de la hija adolescente de Yesneidy.

La menor, de 15 años, también resultó herida al intentar defender a su madre.

El agresor, señalado como expareja de la víctima, huyó del lugar y se encontraría prófugo.

El OGAT subrayó que el agresor «tenía antecedentes de agresiones recurrentes contra la víctima», y que los hechos ocurrieron «a traición».

Según otras fuentes independientes, el crimen estuvo motivado por celos y habría ocurrido en casa de ellas, aunque el OGAT indicó que el feminicidio tuvo lugar en plena calle.

De acuerdo con el reporte del perfil en Facebook "Entérate Mayabaque" -que incluso identificó por nombre al presunto agresor- Yesneidy recibió aproximadamente 16 puñaladas durante el ataque.

Tras el violento incidente, madre e hija fueron trasladadas de urgencia a un centro hospitalario: Yesneidy falleció a causa de la gravedad de las heridas; la menor sobrevivió.

Fuente: Captura de Facebook/Entérate Mayabeque

El crimen ha generado consternación, especialmente entre conocían a la mujer asesinada.

Vecinos de Güines recuerdan a Yesneidy como una mujer trabajadora, buena persona y una madre dedicada. Además de la adolescente herida, a la mujer asesinada la sobrevive otro hijo.

Una residente de la calle 103 expresó: «No podemos normalizar que una mujer muera a manos de un violento».

El feminicidio número 41 del año

El OGAT registró este crimen como el feminicidio número 41 en Cuba en lo que va de 2026.

La organización feminista independiente lamentó el hecho con una frase que resume la desesperación acumulada: «Nos están matando».

Este caso se produce apenas un día después de que el mismo observatorio confirmara el feminicidio número 40: el de Yunierkis Gómez Lozano, de 43 años, en Cumanayagua, Cienfuegos.

Julio ha sido un mes especialmente duro para la violencia de género en Cuba: en apenas 13 días se han confirmado al menos cuatro feminicidios en distintas provincias del país.

Además del feminicidio de Yusneidys y Yunierkis, el 1 de julio fue asesinada Dayana Borges, de 26 años, en Centro Habana.

El 5 de julio murió en Camagüey Yolexis Virgen Arias Oroceno, de 54 años, tras ser apuñalada por su pareja.

Los 41 feminicidios confirmados hasta el 13 de julio representan un incremento del 112,5% respecto a los 18 registrados en el mismo período de 2025, una escalada que el OGAT documenta mes a mes ante el silencio del régimen, que no suele publicar estadísticas oficiales sobre violencia de género y cuyos medios estatales rara vez cubren estos crímenes.

Un patrón que se repite sin respuesta legal

El caso de Yesneidy reproduce el patrón más frecuente en los feminicidios cubanos: agresor con historial de violencia previo, vínculo de pareja o expareja, y arma blanca.

Según datos del OGAT, el 83,3% de los feminicidios en Cuba son cometidos por parejas o exparejas, el 64,6% se ejecutan con armas blancas y el 62,5% ocurren en el hogar de la víctima.

Desde 2019 hasta junio de 2026, los observatorios independientes acumulan 350 feminicidios documentados en Cuba, con un pico histórico de 90 casos en 2023.

A pesar de estas cifras, Cuba carece de una ley integral de violencia de género.

El feminicidio no está tipificado como delito autónomo en el Código Penal vigente -solo figura como agravante del homicidio- y en 2022 la Asamblea Nacional rechazó una enmienda para incorporarlo como delito independiente.

El OGAT es el único observatorio independiente activo en la isla desde abril de 2026, tras el cierre de Yo Sí Te Creo en Cuba por falta de recursos.

La organización recuerda a la ciudadanía: «Denunciar estos crímenes no es delito», e invita a reportar casos de forma anónima a través de su formulario en línea.