Alerta: marea de sargazo invade las playas de Baracoa

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Una nueva invasión de sargazo cubre este las playas de Baracoa, en la provincia de Guantánamo, al oriente de Cuba, generando una alerta sanitaria para residentes y visitantes de las zonas costeras afectadas, entre ellas Playa Caribes, Pilón y Tortuguilla.

Según fuentes locales, el alga llega en dos episodios anuales arrastrada por corrientes marinas.

Sin embargo, el sargazo que alcanza el Caribe no procede del Estrecho de Magallanes, como apunta la fuente, sino del Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico, que se extiende por aguas tropicales entre África occidental, Brasil y el Caribe.

Su proliferación se asocia a las corrientes y los vientos, las aguas cálidas, el afloramiento oceánico, los nutrientes aportados por ríos como el Amazonas y el Orinoco y el polvo del Sahara, rico en hierro y fósforo.

Las Corrientes de Guayana, Antillas y del Caribe son las que desplazan la macroalga hacia el noroeste hasta las costas cubanas.

El fenómeno suele intensificarse durante los meses cálidos y llega en 2026 en medio de una temporada que científicos anticipan como potencialmente récord.

En Baracoa y otras localidades de Guantánamo, autoridades locales junto a estudiantes y profesores de Ciencias Médicas han organizado labores de limpieza en las playas afectadas en otras ocasiones.

No obstante, las propias autoridades reconocen la falta de recursos técnicos y tecnológicos para la recolección y disposición final del sargazo.

Esta no es la primera vez que Guantánamo enfrenta una crisis de este tipo.

En junio de 2025, el CITMA emitió una alerta máxima por la llegada masiva de sargazo a las costas de la provincia, y ya en mayo de 2026 los datos satelitales anticipaban que la temporada sería crítica.

Por otra parte, el principal peligro no proviene del alga en sí, sino de su descomposición. Al pudrirse, el sargazo libera sulfuro de hidrógeno (H₂S) —reconocible por su olor a huevo podrido— y amoníaco (NH₃), gases tóxicos que provocan irritación ocular, náuseas, dolores de cabeza, mareos y problemas respiratorios.

En concentraciones elevadas, pueden causar daños neurológicos y cardiovasculares.