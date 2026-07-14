Expolicía cubano: «El agente es un instrumento y pasa trabajo igualito que todo el mundo»

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Un exagente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), quien afirma haber sido expulsado tras enfrentarse a sus superiores y negarse a cumplir órdenes que consideraba injustas, lanzó este lunes un llamado público a los policías activos para que no arremetieran contra una población que, según advirtió, ya no tiene más capacidad de aguante.

Marino Garlobo Reyes relató su historia a CubaNet en la que describe cómo llegó a La Habana hace 25 años desde el oriente de Cuba, atraído por promesas de vivienda y mejores condiciones de vida que el régimen nunca cumplió.

«Salí de la Policía porque me di cuenta de que todo fue un engaño», afirmó.

Garlobo se formó en la academia policial de Valle Grande, donde se graduó como jefe de sector con uno de los mejores expedientes de su promoción, y fue destinado al barrio habanero de Jesús María.

Con el tiempo, los roces con sus superiores se volvieron insostenibles: cuestionaba abiertamente la represión contra ciudadanos y se negaba a cumplir órdenes que consideraba injustas, incluidas las de detener a vendedores ambulantes, personas ciegas y ciudadanos con discapacidad.

«Yo me enfrentaba a ellos y les decía la verdad, que reprimían a la gente por gusto», declaró.

Finalmente fue citado en una unidad policial en Lombillo y Boyeros, donde le notificaron su baja.

Desde entonces, asegura que el estigma de haber sido expulsado del Ministerio del Interior le ha cerrado las puertas del empleo.

Su situación actual refleja el abandono que denuncia: vive en un edificio con graves daños estructurales donde residen más de 60 personas en riesgo inminente de derrumbe, padece una isquemia cerebral transitoria y no consigue los medicamentos que necesita.

Estuvo ingresado en el Hospital Universitario General Calixto García, pero decidió abandonarlo ante el deterioro de las instalaciones y la ausencia de fármacos.

«Le estoy pidiendo al Estado que se proyecte por estas cosas, pero no hay quien dé la cara. No les importa», lamentó.

El exagente describió un patrón sistemático de reclutamiento: jóvenes del oriente rural captados con promesas de casas y beneficios que rara vez se materializan, que luego pasan meses alejados de sus familias, lo que genera rupturas matrimoniales y un profundo desgaste personal.

El contraste que traza Garlobo Reyes entre los agentes de base y la cúpula del régimen es demoledor: «Mientras ellos allá arriba tienen cuentas en el extranjero, todos sus hijos estudiando en universidades, millonarios, ustedes están aquí luchando con un problema que no crearon».

Su mensaje final fue directo a quienes aún visten el uniforme: «A los policías les digo que entiendan la situación del pueblo, que no los repriman, que no los ataquen. La gente no aguanta más, está estresada por la situación, no hay comida, no hay nada. Traten bien a su pueblo, quiéranlo. Somos la misma gente».

Finalmente, para Garlobo los policías son tan víctimas del sistema como el resto de los cubanos: «El policía no tiene ni voz ni voto. Es un instrumento y pasa trabajo igualito que todo el mundo», señaló.

Ese diagnóstico coincide con lo que revelan otros indicadores: el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana alertó de que el 20% de los policías han abandonado el cuerpo, mientras el MININT ha recurrido a captar adolescentes en escuelas habaneras mediante festivales vocacionales ante la crisis de reclutamiento.