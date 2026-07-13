Encuentran sanos y salvos a dos niños desaparecidos en Bayamo

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Dos niños de cuatro y seis años que habían salido de su vivienda sin que nadie supiera su paradero fueron localizados con vida este lunes en la localidad de Mabay, municipio de Bayamo, provincia Granma, tras horas de búsqueda que mantuvieron en vilo a toda la comunidad.

Los menores desaparecieron en la localidad de Batey del Medio, una zona rural caracterizada por extensos cañaverales vinculados a la industria azucarera local.

Tan pronto se reportó la desaparición, las autoridades pusieron en marcha un operativo de búsqueda que involucró a policías, bomberos y combatientes de la Brigada Especial del Ministerio del Interior (MININT), además de un perro rastreador, informó Lipsi Lianet Batista.

Las cuadrillas peinaron zonas de vegetación densa y cursos de agua de la localidad durante horas, hasta que los pequeños aparecieron dentro de un cañaveral de la zona.

El reencuentro de los niños con sus familias, según el post de redes sociales, «trajo lágrimas de alivio no solo a sus seres queridos, sino a cada uno de los bomberos, policías y vecinos que no perdieron la fe».

La autora de la publicación aprovechó el desenlace positivo para lanzar un llamado a las familias cubanas: «Padres, abuelos y tutores, no perdamos de vista a nuestros hijos ni un solo segundo», advirtiendo que los meses de vacaciones de verano, con niños con más tiempo libre y mayor movilidad, elevan el riesgo de que la curiosidad natural de los pequeños los lleve a situaciones de peligro.

El caso se suma a una serie de desapariciones de menores registradas en el oriente cubano en los últimos meses.

En abril, un niño reportado como desaparecido en Bayamo fue hallado sin vida sin que las autoridades emitieran comunicado oficial alguno sobre el caso.

Ese mismo mes, un niño de dos años desapareció en Guantánamo y fue localizado con vida días después, mientras que un menor de 12 años desapareció en Santiago de Cuba el 17 de ese mes y también fue encontrado sano.