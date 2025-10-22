La policía cubana busca nuevos reclutas en escuelas de La Habana

Vídeos relacionados:

El régimen cubano ha iniciado una nueva campaña de reclutamiento policial dirigida a adolescentes en centros educativos de La Habana, como parte de sus esfuerzos por captar jóvenes para las fuerzas del Ministerio del Interior (MININT).

El perfil oficial “Héroes de Azul en Cuba”, vocero del aparato represivo del Estado, publicó este miércoles en Facebook imágenes y mensajes del evento celebrado en el Politécnico Osvaldo Herrera, ubicado en el municipio Plaza de la Revolución, bajo el lema “Descubre tu vocación con los Héroes de Azul”.

El festival, presentado como un “espacio de orientación profesional”, incluyó charlas con oficiales, demostraciones de equipos policiales, experiencias simuladas de detención y patrullaje, y la promoción abierta de “oportunidades profesionales” dentro del MININT, organismo responsable del control interno y de la represión política en Cuba.

Según la publicación oficialista, el evento buscaba que los estudiantes “descubrieran su futuro de la mano de quienes velan por nuestra seguridad”, aunque la propaganda omitió mencionar que las fuerzas del orden son las mismas que el régimen utiliza para reprimir manifestaciones, hostigar activistas y perseguir la disidencia.

El texto compartido por la página detalla que los jóvenes participaron en “demostraciones interactivas y charlas inspiradoras” con oficiales del Ministerio del Interior, a quienes presentaron como “profesionales del mañana en carreras llenas de significado y servicio a la comunidad”.

Este tipo de campañas de reclutamiento en escuelas y centros técnicos se ha vuelto frecuente en los últimos años, en medio de una crisis de legitimidad y falta de personal dentro de las estructuras policiales.

Muchos jóvenes cubanos rechazan vincularse al MININT por su papel represivo, lo que ha llevado al régimen a intensificar la propaganda en espacios educativos.

Mientras el gobierno intenta reforzar sus cuerpos de seguridad, la represión continúa siendo una de las principales herramientas del régimen para mantener el control social ante el creciente descontento popular y la ola migratoria más alta en décadas.