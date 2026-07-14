Emprendedores cubanos buscan sobrevivir con apoyo internacional

Unos 26 emprendedores cubanos recibieron formación especializada en gestión empresarial y sostenibilidad a través del programa ODS Cadenas de Valor Inclusivas del PNUD, que además brindó acompañamiento técnico a 46 empresas en Pinar del Río, Villa Clara, Holguín, Granma y Santiago de Cuba.
Con esta nueva edición, el total acumulado de personas capacitadas en Cuba bajo estas metodologías llega a 43, según informó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Cuba.
La iniciativa forma parte del proyecto «Mi Emprendimiento», ejecutado en conjunto con el Ministerio de Economía y Planificación, su Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, los gobiernos territoriales y el PNUD, con financiamiento de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI).
El programa aplica tres metodologías internacionales —«En Marcha», «Iniciando con su negocio» y «Creciendo con su negocio»— que se implementan en 16 países del mundo y buscan fortalecer los modelos de negocios de pequeños emprendimientos locales.
Entre los beneficiados del programa en su edición de 2025 figura Madelaine Rojas, vendedora en Caibarién, Villa Clara, cuyo puesto de artículos variados fue seleccionado para la experiencia piloto.
«Me ha sido muy útil porque yo tenía un desconocimiento prácticamente total del tema. Ahora llevo un registro de ventas, sé con claridad lo que más se vende y puedo clasificarlo por grupos etarios y preferencias», declaró.
Tres de cada cuatro emprendimientos seleccionados para el programa son liderados por mujeres, y uno de cada tres pertenece a personas menores de 35 años, según datos del PNUD.
Desde su inicio, el proyecto ha capacitado a 628 personas mediante siete cursos de convocatoria abierta en las cuatro provincias originales, de las cuales 46% son mujeres y 42% jóvenes, en áreas como derecho, finanzas, mercadeo y gestión empresarial.
«Trabajamos con ellos de varias formas, primero el intercambio personal, de tú a tú. Se estudiaron las fortalezas y las debilidades del emprendimiento y a partir de ahí se hizo un plan de mejora para buscarle una solución a dichas debilidades», explicó Miguel Rodríguez, uno de los diez asesores graduados del Programa En Marcha en las cuatro provincias participantes.
El proyecto también incluyó el lanzamiento del primer producto de microcréditos para pequeñas y medianas empresas, denominado «Crece», a través del Banco Popular de Ahorro en Bayamo.
El piloto cerró con 70 créditos por más de 15 millones de pesos cubanos en seis meses, beneficiando a 50 emprendimientos, y posteriormente se expandió a Pinar del Río y Santa Clara.
El apoyo llega en un momento crítico para el sector privado cubano.
El sector privado registró en 2025 su primera reducción histórica de empresas activas desde su legalización en 2021, con 816 cierres netos, en un entorno marcado por apagones diarios, inflación, restricciones al comercio mayorista y fiscalizaciones masivas.
Pese a ese panorama adverso, el sector privado genera aproximadamente el 30% del empleo nacional y más del 50% del comercio minorista, lo que lo convierte en un sostén económico fundamental para miles de familias cubanas.
En junio de este año, el régimen cubano anunció nuevas reglas para el sector privado que eliminan el tope de 100 trabajadores por empresa y permiten que una persona sea propietaria de varias empresas, aunque el entorno regulatorio sigue siendo incierto para los emprendedores.
Preguntas Frecuentes sobre los Emprendimientos en Cuba y el Apoyo Internacional
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el programa "ODS Cadenas de Valor Inclusivas" del PNUD en Cuba?
El programa "ODS Cadenas de Valor Inclusivas" es una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que busca capacitar y apoyar a emprendedores cubanos mediante formación en gestión empresarial y sostenibilidad. Este programa ha beneficiado a 26 emprendedores y 46 empresas en varias provincias de Cuba.
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¿Cómo está afectando la situación económica actual a las mipymes cubanas?
Las mipymes cubanas enfrentan un entorno adverso debido a la inflación, restricciones al comercio y apagones diarios, lo que ha llevado a una reducción histórica del número de empresas activas. A pesar de esto, el sector privado sigue siendo crucial para la economía, generando el 30% del empleo nacional y más del 50% del comercio minorista.
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¿Qué cambios recientes ha anunciado el régimen cubano para el sector privado?
El régimen cubano ha anunciado nuevas reglas que eliminan el tope de 100 trabajadores por empresa y permiten que una persona sea propietaria de varias empresas. Estos cambios buscan ampliar el margen de actuación del sector privado, aunque el entorno regulatorio sigue siendo incierto para los emprendedores.
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¿Qué es el programa "Booster" de la Cámara de Comercio de Cuba?
El programa "Booster" es una iniciativa de la Cámara de Comercio de Cuba destinada a conectar a las pequeñas y medianas empresas cubanas con mercados internacionales. Está financiado por la Unión Europea y el PNUD, y busca impulsar la internacionalización del sector privado cubano mediante coaching, mentoría y acompañamiento.
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¿Cuál es el impacto de la crisis de combustible en las mipymes cubanas?
La crisis de combustible en Cuba afecta gravemente al 96% de las mipymes, poniendo en riesgo su supervivencia. La escasez de energía impacta especialmente en sectores donde el combustible es esencial, y muchas empresas podrían cerrar si la situación no mejora pronto.
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