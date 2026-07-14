Empresa Eléctrica pide moderación: cuando llegue la luz, no conecte todos los equipos a la vez porque el sistema es frágil

La Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba emitió este martes un comunicado oficial en el que advierte a la población que, al recuperar el servicio eléctrico, conecte sus aparatos de forma gradual y evite encender simultáneamente equipos de alto consumo, porque los microsistemas que operan en la provincia son frágiles y pueden colapsar ante cualquier sobrecarga.
«Una vez que el servicio eléctrico llegue a su vivienda, conecte los equipos de forma paulatina. Evite conectar simultáneamente equipos de alto consumo para preservar la estabilidad de estos sistemas aislados», señaló la Empresa Eléctrica en su comunicado oficial.
La advertencia de no conectar todos los equipos responde a un riesgo técnico concreto: cuando decenas de usuarios encienden al mismo tiempo aires acondicionados, refrigeradores y televisores, el pico de demanda puede superar la capacidad del microsistema y provocar una nueva desconexión en cascada.
«Es crucial que nuestros clientes comprendan que estos son sistemas aislados y vulnerables, por lo que están propensos a fallas o interrupciones súbitas mientras dure la contingencia», añadió la entidad.
El aviso llega mientras el país intenta recuperarse del quinto apagón total del Sistema Eléctrico Nacional en 2026, ocurrido debido a «una oscilación en los parámetros del sistema con un cambio brusco de la frecuencia» en la termoeléctrica de Feltón.
La entidad informó que, tras activar microsistemas en toda Cuba, en Santiago de Cuba ya operan los circuitos 7, 15, 10 y 18 en modalidad seccionalizada, priorizando en primera instancia los sectores donde se ubican hospitales y otros centros vitales.
Los microsistemas que operan en Santiago de Cuba funcionan con motores de las plantas Santiago del Este y Pavón, y cumplen además una función técnica: alimentar la termoeléctrica Renté para sincronizar su unidad 3 y, eventualmente, reconectar la provincia al sistema nacional.
Preguntas frecuentes sobre la crisis eléctrica en Santiago de Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba pide conectar los aparatos de forma gradual?
La Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba pide conectar los aparatos de forma gradual para evitar sobrecargas que podrían provocar el colapso de los microsistemas eléctricos frágiles y vulnerables de la provincia.
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¿Cuál es la situación actual del Sistema Eléctrico Nacional en Cuba?
El Sistema Eléctrico Nacional en Cuba está operando con baja disponibilidad de generación, lo que ha llevado a apagones prolongados y frecuentes en todo el país, con Santiago de Cuba siendo una de las provincias más afectadas.
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¿Por qué se producen apagones prolongados en Santiago de Cuba?
Los apagones prolongados en Santiago de Cuba se deben a una combinación de factores como la obsolescencia de las plantas termoeléctricas, la falta de mantenimiento, y la escasez crónica de combustible, lo que ha empeorado con la interrupción del petróleo venezolano y el embargo estadounidense.
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¿Qué medidas se están tomando para mitigar la crisis eléctrica en Cuba?
Las autoridades están trabajando en la creación de microsistemas para garantizar el suministro eléctrico a centros vitales como hospitales y acueductos, mientras se intenta recuperar la capacidad de las grandes termoeléctricas.
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¿Cómo afecta la crisis eléctrica a la vida cotidiana en Santiago de Cuba?
La crisis eléctrica en Santiago de Cuba afecta la conservación de alimentos, el acceso al agua y la atención en hospitales, además de generar malestar social y protestas debido a los prolongados apagones y la incertidumbre sobre la normalización del servicio.
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