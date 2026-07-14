Empresa Eléctrica pide moderación: cuando llegue la luz, no conecte todos los equipos a la vez porque el sistema es frágil

La Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba emitió este martes un comunicado oficial en el que advierte a la población que, al recuperar el servicio eléctrico, conecte sus aparatos de forma gradual y evite encender simultáneamente equipos de alto consumo, porque los microsistemas que operan en la provincia son frágiles y pueden colapsar ante cualquier sobrecarga.

«Una vez que el servicio eléctrico llegue a su vivienda, conecte los equipos de forma paulatina. Evite conectar simultáneamente equipos de alto consumo para preservar la estabilidad de estos sistemas aislados», señaló la Empresa Eléctrica en su comunicado oficial.

La advertencia de no conectar todos los equipos responde a un riesgo técnico concreto: cuando decenas de usuarios encienden al mismo tiempo aires acondicionados, refrigeradores y televisores, el pico de demanda puede superar la capacidad del microsistema y provocar una nueva desconexión en cascada.

«Es crucial que nuestros clientes comprendan que estos son sistemas aislados y vulnerables, por lo que están propensos a fallas o interrupciones súbitas mientras dure la contingencia», añadió la entidad.

El aviso llega mientras el país intenta recuperarse del quinto apagón total del Sistema Eléctrico Nacional en 2026, ocurrido debido a «una oscilación en los parámetros del sistema con un cambio brusco de la frecuencia» en la termoeléctrica de Feltón.

La entidad informó que, tras activar microsistemas en toda Cuba, en Santiago de Cuba ya operan los circuitos 7, 15, 10 y 18 en modalidad seccionalizada, priorizando en primera instancia los sectores donde se ubican hospitales y otros centros vitales.

Los microsistemas que operan en Santiago de Cuba funcionan con motores de las plantas Santiago del Este y Pavón, y cumplen además una función técnica: alimentar la termoeléctrica Renté para sincronizar su unidad 3 y, eventualmente, reconectar la provincia al sistema nacional.