Eliott Rodríguez contra María Elvira Salazar: «Ella dice una cosa y hace otra»

El candidato demócrata al Congreso por el Distrito 27 de Florida, Eliott Rodríguez, lanzó un ataque frontal contra la congresista republicana María Elvira Salazar en una entrevista con Tania Costa, acusándola de contradicciones sistemáticas entre su discurso y sus votos en el Congreso.

«La diferencia entre Elliott Rodríguez y María Elvira Salazar es que yo soy una persona honesta, yo no soy una persona que te va a decir una cosa y va a hacer otra. Y eso es lo que ha hecho María Elvira Salazar durante su carrera política», afirmó el expresentador de televisión.

Rodríguez enumeró tres contradicciones concretas que, según él, definen la trayectoria de Salazar en el Congreso.

La primera: proclamarse «campeona de los inmigrantes» sin haber protegido efectivamente a los cubanos con I-220A de la deportación.

La segunda: decir que prioriza las necesidades económicas del Distrito 27 mientras votaba a favor del proyecto de ley conocido como «One Big Beautiful Bill», que incluye recortes históricos a Medicaid y al programa de asistencia alimentaria SNAP. «Le quita seguro a la persona, le quita comida a los niños. Vota lo que le dice su jefe Trump», sentenció.

La tercera contradicción apunta directamente al pasado periodístico de Salazar: su entrevista a Fidel Castro en 1995, en la que, según Rodríguez, lo llamó «mi comandante» y lo trató «como si eran dos amigos».

«Parece que a ella le gustan los dictadores porque ahora hace lo mismo con Trump. Está besándole la sortija a Donald Trump, algo que yo jamás he hecho», disparó el candidato, trazando un paralelo entre la actitud de Salazar con el dictador cubano y su actual alineación con el presidente republicano.

Salazar ha explicado en múltiples ocasiones que usó el término «comandante» precisamente para no legitimarlo como «presidente», y que sus preguntas durante aquella entrevista fueron duras e incisivas sobre democracia y derechos humanos.

Rodríguez contrapuso su propio historial frente a Castro para marcar distancia con su rival.

«Cuando yo estuve cara a cara con Fidel Castro, yo le pregunté sobre elecciones, le pregunté sobre la democracia, y en una ocasión los guardaespaldas de Fidel Castro me empujaron. Yo estaba atrás de él en una cumbre en La Habana para hacerle una pregunta sobre lo que estaba pasando en Cuba y los guardaespaldas de Fidel Castro vinieron de otro lado y me empujaron. Yo ni sabía de dónde vino el golpe», relató.

El candidato calificó ese episodio como «una escena totalmente diferente de la manera que María Elvira Salazar se comportó con ese dictador».

Rodríguez, quien anunció su candidatura en marzo de 2026 tras retirarse de CBS Miami después de 25 años al frente del noticiero local, también subrayó la necesidad de dialogar con los opositores cubanos y el exilio, y no solo con el régimen, al referirse a las visitas a la isla: «Ir ahí para solamente oír lo que dice el régimen no estamos logrando mucho. Hay que hablar con los opositores y hablar con el exilio cubano también».

Encuestas internas de su campaña lo ubican con un 54% del respaldo entre los demócratas del distrito y 27 puntos de ventaja sobre sus rivales en la primaria, que incluyen a Robin Peguero, Lev Parnas y Alexander Forino.

Las primarias demócratas del Distrito 27 están programadas para el 18 de agosto de 2026, con miras a las elecciones generales del 3 de noviembre, en las que Rodríguez aspira a arrebatarle el escaño a Salazar, quien representa ese distrito desde 2021 y fue reelegida por tercera vez en noviembre de 2024.