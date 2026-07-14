Eliott Rodríguez: «Yo puedo ganar» el escaño al Congreso por el distrito 27 de Florida

El candidato demócrata Eliott Rodríguez asegura que es el único aspirante de su partido con capacidad real de arrebatarle el escaño al Distrito 27 de Florida a la republicana María Elvira Salazar, y lo dice sin rodeos: «La diferencia es que yo puedo ganar. Yo puedo ganar en la elección general».

El expresentador de noticias, que anunció su candidatura al Congreso en marzo de este año, reconoció en una entrevista con Tania Costa que en la primaria demócrata del 18 de agosto compite contra otro candidato con pleno derecho a postularse, pero insistió en que esa no es la variable decisiva: «Esa persona tiene todo el derecho de postularse. La diferencia es que yo puedo ganar».

El argumento central de Rodríguez descansa en cuatro décadas de presencia en el sur de Florida. «Las personas me conocen en este distrito, confían en mí, saben que soy una persona honesta, saben que yo soy una persona que conoce la situación no solamente en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, he viajado por toda Latinoamérica», afirmó.

El candidato sitúa el origen de ese vínculo con la comunidad en mayo de 1980, cuando comenzó su carrera televisiva cubriendo el éxodo del Mariel. «Todo lo que ha pasado en esta comunidad, el Mariel, los motines, los huracanes, todas las historias grandes que han pasado en esta comunidad, yo he estado ahí cubriéndolas», señaló.

En la entrevista también trazó una línea clara entre su relación con Cuba y la de Salazar. Rodríguez relató que en una ocasión intentó hacerle una pregunta a Fidel Castro y los guardaespaldas del dictador lo empujaron: «Yo ni sabía de dónde vino el golpe, pero una escena totalmente diferente de la manera que María Elvira Salazar se comportó con ese dictador».

La referencia alude a la entrevista que Salazar realizó a Castro en 1995 para Telemundo, episodio que sus opositores han usado repetidamente como arma política.

Encuestas internas de la campaña ubican a Rodríguez con 54% de respaldo en la primaria demócrata, según datos publicados por Diario Las Américas, con 64% entre votantes cubanoamericanos. Su principal rival es Robin Peguero, exfiscal de homicidios, graduado de Harvard, que ha recaudado más de $820,000 y cuenta con el respaldo del Caucus Hispano del Congreso.

El Distrito 27, con una población 74% hispana que abarca Little Havana, Coral Gables, Kendall y Key Biscayne, es considerado uno de los más competitivos del sur de Florida. Salazar fue reelegida para su tercer mandato en noviembre de 2024 y cuenta con el respaldo total de Donald Trump para 2026.

El límite para registrarse como votante en las primarias es el 20 de julio de 2026, apenas seis días a partir de este martes. Al cierre de la entrevista, Rodríguez lanzó un mensaje directo a quienes aún dudan: «Esta elección es súper importante. Estamos peleando por la democracia de este país».