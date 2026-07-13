Francia y España protagonizan una final anticipada por un lugar en la definición del Mundial

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Francia y España se citan este martes en una de las semifinales más atractivas de la historia reciente del fútbol mundial, con un boleto a la final del Mundial 2026 en juego. El partido se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, ante una capacidad de cerca de 100,000 espectadores.

Los galos llegan como bicampeones del mundo (1998 y 2018) y con la ambición de disputar su tercera final consecutiva, tras haber caído ante Argentina en Qatar 2022. España, por su parte, busca regresar a la definición por el título por primera vez desde su consagración en Sudáfrica 2010.

Dos campañas sin fisuras

Francia completó la fase de grupos con seis victorias en seis partidos como líder del Grupo I, y en la eliminatoria directa despachó a Suecia, Paraguay (1-0) y Marruecos (2-0) sin recibir un solo gol. En total, convirtió seis tantos en esa etapa, con un equipo que combina solidez defensiva y potencia ofensiva.

Kylian Mbappé fue determinante ante Marruecos: anotó un gol y asistió a Ousmane Dembélé, aunque también falló un penal. Con ocho tantos en el torneo, lidera la pelea por la Bota de Oro junto a Lionel Messi, con ventaja por sus tres asistencias frente a las dos del argentino. En el plano histórico, Mbappé acumula 20 goles en Copas del Mundo en solo tres torneos, a uno del récord de 21 que ostenta Messi.

España tuvo un arranque más irregular: empató sin goles ante Cabo Verde en su debut, pero fue creciendo hasta mostrar la versión que la consagró campeona de Europa. La Roja goleó 3-0 a Austria, eliminó 1-0 a Portugal y superó 2-1 a Bélgica en cuartos de final. Ese tanto belga fue el primero que recibió en toda la competencia.

Merino, el hombre del momento justo

Uno de los grandes protagonistas españoles ha sido Mikel Merino, quien se convirtió en el primer futbolista en marcar el gol de la victoria en dos eliminatorias de un mismo Mundial ingresando desde el banco: ante Portugal en el minuto 90+1 y ante Bélgica en el 88. Su capacidad para aparecer en los instantes decisivos lo convierte en una de las cartas más valiosas del técnico Luis de la Fuente.

Otro nombre a seguir es Lamine Yamal, quien ya convirtió tres goles en sus dos enfrentamientos previos ante Francia y buscará volver a desequilibrar en uno de los escenarios más importantes de su joven carrera.

El historial reciente favorece a España

Los antecedentes juegan a favor de la Roja. España ganó siete de los últimos diez duelos entre ambas selecciones, incluyendo el 2-1 en las semifinales de la Eurocopa 2024 y el 5-4 en la semifinal de la Liga de Naciones 2025.

Además, España acumula 36 partidos consecutivos sin perder desde marzo de 2024, con 26 victorias y diez empates. Si no cae ante Francia en los 90 minutos, igualará el récord histórico de 37 encuentros sin derrota establecido por Italia entre 2018 y 2021, una racha que terminó precisamente ante los españoles en la semifinal de la Liga de Naciones de aquel año.

Claves tácticas del choque

Francia destaca por su potencia en el segundo tiempo: once de sus 16 goles en el torneo llegaron tras el descanso. También lidera el Mundial en remates al arco por partido, con un promedio de 7,8.

España, en cambio, ha construido su campaña desde el control del balón, la presión alta y la seguridad defensiva. Solo en cuatro de sus últimos 16 partidos marcaron ambos equipos, lo que refleja la dificultad que encuentran los rivales para generarle ocasiones.

El ganador de este duelo se medirá el domingo 19 de julio en Nueva York con el vencedor de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra, programada para el miércoles 15 de julio.