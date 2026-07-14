Prensa oficial rectifica: Sin víctimas mortales en accidente de Artemisa

El periódico oficial Artemisa Diario publicó este martes una rectificación en la que admite haber informado erróneamente sobre un fallecido en el accidente de tránsito ocurrido el lunes en San Antonio de los Baños: el adulto reportado como muerto está vivo, aunque en estado grave.

El medio atribuyó el error a fallos en la comunicación interna con los centros hospitalarios.

«Por un error en la retroalimentación con la dirección de los hospitales donde reciben asistencia médica los lesionados del accidente ocurrido este lunes 13 de julio en San Antonio de los Baños, dimos a conocer equivocadamente el fallecimiento de un adulto», reconoció la publicación.

Yanelys Amador Borrego, directora provincial de Salud en Artemisa, precisó que ese paciente «se encuentra reportado de grave, policontuso (trauma de cráneo y fractura de cadera) ingresado en UCIE del Calixto García, estable sin peligro para la vida».

Un familiar del paciente confirmó al medio que permanece bajo cuidados médicos con una situación delicada, pero estable.

El siniestro, ocurrido en la carretera Vereda–San Antonio de los Baños, involucró a un vehículo que transportaba jóvenes reclutas del Servicio Militar Activo que regresaban a su unidad tras el pase reglamentario.

El accidente dejó inicialmente reportados un fallecido, cinco heridos graves y cerca de una veintena de lesionados, cifras que ahora quedan corregidas.

Según el balance actualizado, en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez permanecen 13 hospitalizados: uno grave estable en terapia con trauma cerrado abdominal, dos de cuidado en Neurocirugía por trauma de cráneo cerrado y 10 en observación con evolución satisfactoria.

Amador Borrego subrayó que ninguno fue intervenido quirúrgicamente.

En el Hospital Iván Portuondo de San Antonio de los Baños, tres adultos permanecen bajo observación en la sala de cirugía. El Dr. Osniel Enrique Pulido señaló que «la evolución de los pacientes es satisfactoria».

La rectificación pública resulta inusual en el ecosistema mediático oficial cubano, donde los errores raramente se reconocen de forma explícita. El hecho de que el vehículo accidentado transportara reclutas militares añade una dimensión sensible al suceso, dado el historial de opacidad sobre incidentes que afectan al personal del Servicio Militar.

Artemisa ha sido escenario de varios siniestros graves en el último año. En mayo de 2025, dos reclutas murieron en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel cuando un ómnibus perdió el control.

En julio de ese mismo año, un ómnibus volcó camino a Las Terrazas con más de 20 heridos. Y en septiembre, un adolescente de 16 años perdió la vida en Las Mangas en un choque entre un automóvil y una moto.

A nivel nacional, Cuba registró 750 fallecidos en accidentes de tránsito durante 2025, un 18% más que el año anterior, según la Comisión Nacional de Seguridad Vial, que atribuyó el factor humano al 92% de los siniestros y al 98% de las muertes.