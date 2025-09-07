Muere adolescente tras impacto de un auto a una moto en Artemisa

Vídeos relacionados:

Un trágico accidente ocurrido en la madrugada del sábado en el poblado de Las Mangas, a unos siete kilómetros del municipio Artemisa, cobró la vida de un adolescente de solo 16 años identificado como Darían, residente en el secadero de arroz.

El joven viajaba en una moto cuando fue impactado por un auto que, según testimonios en redes sociales, circulaba a gran velocidad.

La noticia fue confirmada por el usuario Alexander Ríos Cruz en Facebook, donde confirmó que el muchacho no sobrevivió al choque.

A partir de ahí, los testimonios de vecinos y personas presentes en el lugar comenzaron a arrojar más luz sobre las circunstancias del trágico hecho.

Captura de Facebook / Alexander Ríos Cruz

Exceso de velocidad y conducción irresponsable

De acuerdo con varios comentarios en el post, el auto involucrado acostumbraba a transitar a exceso de velocidad por esa zona, donde además hay una escuela primaria en la misma Carretera Central.

"Todo el mundo sabe que el carro no es de aquí, pero siempre pasaba por esta vía a alta velocidad", dijo un usuario coincidió.

En el accidente, ocurrido a las 5:00 am, el auto no solo arrolló al adolescente, sino que además destrozó parte de una vivienda donde dormía una familia.

Foto: Facebook / Alexander Rios Cruz

Un trabajador por cuenta propia agregó que, desde el lugar del impacto hasta el sitio donde terminó el vehículo (incrustado en la casa), hay más de 70 metros de distancia.

Una artemiseña ofreció un testimonio estremecedor. Según contó, el auto entró literalmente por la pared de la vivienda.

"Mira si es tanta la velocidad a la que venía el carro, que tumbó pared y ventana, y de milagro no les pasó nada a los muchachos que dormían en ese cuarto. Les cayó la ventana encima, y todavía el carro se llevó la tapa de la fosa que había al lado", detalló.

Foto: Facebook / Alexander Rios Cruz

Por otra parte, una testigo denunció que los ocupantes del auto huyeron del lugar sin prestar ayuda: "Ahí solo hay que ver lo que hizo ese carro para saber la velocidad a la que venía".

Anderson Fernández, familiar de los moradores de la casa afectada, reafirmó ese hecho: "Mis padres y mi hermana fueron los que lo vivieron en carne propia, y vieron cómo salieron como ratas. Se bajaron cuatro mujeres más y todos huyeron".

El fallecido, Darían, tenía 16 o 17 años. Su corta edad generó también un debate sobre la responsabilidad de los padres al permitir que menores de edad conduzcan motocicletas.

Foto: Facebook / Alexander Rios Cruz

"Padres y madres, a los niños menores de edad no se les deja conducir motos. Hasta después de los 18 años uno no tiene licencia, ni madurez ni noción del peligro", advirtió un taxista.

Sin embargo, varios vecinos recordaron que, más allá de que el joven no debía conducir, fue él quien pagó con su vida por el exceso de velocidad y la irresponsabilidad de quien conducía el vehículo.

"Al final fue el pobre muchacho, haya venido a la velocidad que fuera, el que perdió la vida", escribió un usuario.

"Imagínate a qué velocidad iba ese carro que tumbó la pared del cuarto de casa del tornero", comentó un residente desde Miami, indignado por lo ocurrido.

El trágico suceso deja tras de sí dolor en la familia del joven y alarma en la comunidad, que exige un mayor control del tránsito y sanciones más severas para quienes convierten las calles en pistas de carreras, poniendo en riesgo la vida de inocentes.

