Trump se pronuncia sobre la suspensión de controles migratorios de tráfico de ICE

Agente de ICE junto a un vehículo (i) y Donald Trump (d)

Donald Trump publicó en las últimas horas un mensaje en su red social Truth Social exigiendo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) retomar las detenciones de tráfico.

La postura del presidente estadounidense contradice directamente la decisión anunciada apenas un día antes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de suspender temporalmente esa práctica tras una serie de tiroteos mortales.

La publicación llegó horas después de que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ordenara la pausa en los controles vehiculares en todo el país, una medida que el propio presidente ha desautorizado públicamente.

En su publicación en Truth Social, Trump defendió sin reservas a los agentes del ICE y rechazó cualquier limitación a sus operativos.

«Los hombres y mujeres de ICE están haciendo un GRAN trabajo, uno que debe hacerse. LA DELINCUENCIA HA DISMINUIDO MUCHO EN ESTADOS UNIDOS, en muchos casos con cifras que no se veían en décadas», escribió

El mandatario atribuyó la presencia de criminales en el país a su predecesor demócrata.

«La política de fronteras abiertas del somnoliento Joe Biden permitió que 25 millones de personas entraran a nuestro país sin control ni verificación. Muchos eran delincuentes, y tenemos que expulsarlos», aseveró.

A continuación, Trump fue directo al rechazar la suspensión:

«Para lograrlo, debemos ser fuertes, firmes e inteligentes, y NO PODEMOS renunciar a una de las herramientas más importantes y efectivas de ICE para combatir el crimen: ¡LA DETENCIÓN DE TRÁFICO! Si lo hacemos, estaremos haciendo el juego a los delincuentes».

El presidente también lanzó un ataque político contra la oposición: «A los demócratas de la izquierda radical les gustaría que esto sucediera, pero no ocurrirá mientras yo esté al mando».

Finalmente, dirigió un mensaje directo a los agentes:

«ICE, sean juiciosos, justos e inteligentes, y vuelvan a hacer su importantísimo trabajo. ¡Sigan publicando esos registros de estadísticas de delincuencia! Recuerden, son amados y respetados en Estados Unidos».

La cadena de muertes que detonó la suspensión

La decisión del DHS de pausar los controles vehiculares fue consecuencia de tres muertes en menos de dos semanas durante operativos de inmigración.

El 7 de julio, agentes del ICE mataron en Houston, Texas, a Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano de 52 años con casi tres décadas viviendo en Estados Unidos, al confundirlo con el objetivo de una operación.

Seis días después, un agente abatió en Biddeford, Maine, a Joan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años con permiso de trabajo vigente que tampoco era el objetivo del operativo. Según un testigo, sus últimas palabras fueron: «Intenté frenar».

Este miércoles se conoció un tercer caso en Florida: un hombre de 28 años murió atropellado por un camión tráiler cerca de St. Augustine mientras huía a pie de agentes de ICE.

Desde el inicio de la campaña de deportaciones masivas de Trump, al menos 10 personas han muerto durante operaciones de inmigración, de las cuales al menos cuatro involucraron a personas en vehículos.

Críticas desde el Congreso y reacciones internacionales

La senadora republicana Susan Collins instó al secretario Mullin a «cesar todas las detenciones de vehículos no urgentes», mientras que el senador independiente Angus King exigió una investigación completamente independiente y señaló que el 90% de los arrestados en Maine durante el invierno pasado no tenía antecedentes penales.

El gobierno de México anunció denuncias penales en Estados Unidos por la muerte de 17 de sus nacionales en operativos del ICE, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó la muerte de Durán Guerrero de «asesinato».

El zar fronterizo Tom Homan calificó la suspensión de «breve pausa» y aseguró que los controles vehiculares se reanudarían «en un par de semanas», según reporta la Associated Press.

Homan también reveló que los ataques con vehículos contra agentes del ICE han aumentado un 3,400% durante la ofensiva migratoria.

Dijo también que el DHS ya aprobó 20 millones de dólares para implementar cámaras corporales, aunque su distribución aún no se había completado al momento de los tiroteos.

Un patrón que preocupa a los expertos

John Sandweg, exdirector interino del ICE durante la administración Obama, estimó que se produjeron aproximadamente 18 tiroteos durante detenciones de tráfico en el marco de la ofensiva migratoria de Trump.

Expertos en seguridad llevan décadas advirtiendo que disparar contra vehículos en movimiento es inherentemente peligroso y casi siempre debe evitarse, una advertencia que contrasta con la narrativa repetida por agentes federales de que abrieron fuego porque los vehículos representaban un peligro.

La tasa de mortalidad bajo custodia del ICE alcanzó 88.9 fallecidos por cada 100,000 detenidos en el año fiscal 2026, el nivel más alto en 22 años, mientras el debate sobre las deportaciones masivas sigue sin señales de moderación.