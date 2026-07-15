Rancho Boyeros se cae a pedazos: piden rescatar la «catedral de la ganadería cubana»

Cercas metálicas caídas, galpones con techos de zinc corroídos, vegetación sin control y pasto seco donde antes competían los mejores jinetes del país: así luce hoy la Feria Nacional Ganadera de Rancho Boyeros, según imágenes y un llamado urgente difundidos en Facebook por la comunidad digital El Más Puro Rodeo Cubano.

«Este recinto no es una instalación cualquiera. Es la casa grande del Rodeo Cubano, la catedral de la Ganadería Cubana, un lugar donde durante décadas se celebraron las Ferias más importantes del país, se exhibió lo mejor de nuestra genética animal y miles de familias disfrutaron de eventos que marcaron generaciones», señala el texto publicado este miércoles.

El llamado a rescatar el lugar apunta a una fecha concreta como horizonte de acción: «En el año 2033, la Feria Nacional Ganadera de Rancho Boyeros cumplirá 100 años de historia. Qué hermoso sería verla llegar a ese centenario completamente recuperada, restaurada, pintada, embellecida y engalanada, como siempre la recordamos», plantea el perfil El Más Puro Rodeo Cubano.

La comunidad exige que las autoridades asuman su responsabilidad antes de que sea demasiado tarde: «Rancho Boyeros no necesita que lo recordemos con nostalgia. Necesita que lo recuperemos con acciones. Que su centenario, en 2033, sea una gran celebración de su renacimiento y no un recordatorio de lo que dejamos perder. El patrimonio de un país también se honra preservando los lugares que cuentan su historia.»

El recinto, inaugurado el 23 de febrero de 1933, es el parque ferial permanente más antiguo de Cuba y uno de los centros expositivos agropecuarios más antiguos de América Latina.

Durante décadas fue escenario de exposiciones internacionales de genética animal, el Campeonato Nacional de Rodeo y eventos que definieron la identidad ganadera del país.

En 1961 albergó incluso la fundación de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.

Por eso resulta tan doloroso ver las fotografías difundidas que muestran un panorama de abandono generalizado: estructuras metálicas oxidadas, puertas deterioradas, maleza que cubre los terrenos y el legendario Estadio de Rodeo en evidente descuido.

El contraste resulta especialmente triste para quienes recuerdan el esplendor del recinto en sus mejores épocas.

A pesar del deterioro visible, el recinto celebró en marzo de 2025 la XXVI Feria Internacional Agropecuaria (FIAGROP), con participación de más de 80 empresas extranjeras de 25 países y la firma de alrededor de 30 contratos.

Esto sugiere que el abandono golpea con mayor fuerza las áreas no utilizadas durante los eventos anuales: pabellones, corrales y el propio Stadium de Rodeo.

Pero lamentablemente el deterioro del recinto no ocurre de forma aislada.

Cuba ha perdido más de 900,000 cabezas de ganado vacuno desde 2019, la producción porcina cayó cerca de un 90% en cuatro años y las infraestructuras agropecuarias en todo el país sufren colapso por falta de insumos e inversión.

Este patrón de desidia institucional también ha destruido otros sitios de relevancia en diferentes áreas, como el campismo Puerto Escondido y la Sala José White en Matanzas.