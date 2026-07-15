EE. UU. lanza nueva oleada de ataques contra Irán en la cuarta noche consecutiva de bombardeos

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció este miércoles el inicio de una nueva oleada de ataques militares contra Irán, la cuarta noche consecutiva de bombardeos desde que el presidente Donald Trump declaró rota la tregua hace una semana.

Según la publicación oficial de CENTCOM, los ataques comenzaron a las 6 a.m. hora del este y están diseñados para «degradar aún más las capacidades militares que las fuerzas iraníes han utilizado para atacar el tráfico comercial en el Estrecho de Ormuz».

Esta nueva fase del conflicto se desencadenó tras el colapso del llamado «Memorando de Islamabad», una tregua de 60 días acordada entre el 17 y el 19 de junio en Suiza. La ruptura definitiva llegó cuando Irán atacó con drones tres buques mercantes en el Estrecho de Ormuz el 6 y 7 de julio, violando el alto al fuego.

El 8 de julio, Trump declaró terminada la tregua con Irán desde la cumbre de la OTAN en Ankara con una advertencia directa: «Vamos a golpearlos muy duro».

El detonante más reciente fue el ataque de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) al portacontenedores GFS Galaxy, de bandera chipriota, el 12 de julio en el Estrecho de Ormuz, que provocó un incendio a bordo, dejó diez tripulantes rescatados y uno desaparecido.

Desde entonces, EE. UU. ha completado sucesivas oleadas de bombardeos que el 13 de julio incluyeron objetivos en Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas durante cinco horas consecutivas.

En menos de una semana, más de 300 objetivos militares iraníes han sido impactados por fuerzas estadounidenses, según datos del dossier de operaciones.

En paralelo, EE. UU. reactivó el bloqueo naval de puertos iraníes desde las 20:00 GMT del martes, interceptando embarcaciones con origen o destino en Irán.

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) calificó la situación como el «fin efectivo del alto al fuego», advirtiendo que los combates en el Golfo Pérsico han superado en intensidad incluso los niveles registrados durante la fase inicial del conflicto.

Irán respondió atacando instalaciones militares en Kuwait y Baréin, causando al menos un muerto y más de 60 heridos, y la IRGC declaró que el Estrecho de Ormuz «permanecerá cerrado hasta que cesen las acciones malignas de Estados Unidos».

CENTCOM rechazó esa afirmación y aseguró que el estrecho «está abierto» y que Irán «no controla la vía», una ruta estratégica por la que transita el 20% del petróleo mundial.

El conflicto tiene su origen en la Operación Furia Épica, lanzada conjuntamente por EE. UU. e Israel el 28 de febrero de 2026, que incluyó casi 900 ataques en las primeras 12 horas. Durante esa ofensiva murió el líder supremo iraní Alí Jamenei el 1 de marzo de 2026 y fueron destruidas las instalaciones nucleares de Natanz, Isfahán y Fordow.