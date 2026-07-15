Trump lanza duro mensaje a los líderes de Irán

El presidente Donald Trump lanzó una advertencia directa a los líderes del régimen iraní durante una entrevista difundida por la cuenta oficial de la Casa Blanca en X.

«Más les vale hacer un trato. No les quedará nadie», dijo el presidente en la noche del martes, en el marco de una conversación con el corresponsal de Fox News Trey Yingst, grabada en una sala formal de la Casa Blanca.

El tono amenazante contrasta con la señal que el propio Trump dejó entrever en la misma entrevista: que Irán «está negociando ahora» y que existe una «buena posibilidad» de cerrar un acuerdo.

La advertencia llegó después de que Estados Unidos completara su tercera noche consecutiva de bombardeos contra Irán, con el Mando Central (CENTCOM) impactando más de 300 objetivos militares iraníes en menos de una semana, incluyendo instalaciones de misiles y drones, capacidades navales de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), depósitos de municiones y redes de comunicaciones.

El detonante de esta nueva oleada fue el ataque de la IRGC contra el portacontenedores GFS Galaxy, de bandera chipriota, el 12 de julio en el Estrecho de Ormuz. Diez de sus once tripulantes indios fueron rescatados; uno permanece desaparecido.

El día anterior, Trump había advertido que golpearía a Irán «muy fuerte» y calificó al régimen de «mala gente que ha roto sistemáticamente todos los acuerdos».

En esa misma jornada, restableció el bloqueo naval a Irán e impuso una tasa del 20% al tráfico por el Estrecho de Ormuz, medida que Teherán calificó de «piratería».

El trasfondo del conflicto se remonta al colapso del Memorando de Islamabad, firmado el 17 y 18 de junio con mediación de Pakistán, Qatar, Arabia Saudí y Turquía.

Ese acuerdo establecía un alto el fuego de 60 días, la reapertura del Estrecho y el inicio de negociaciones de desnuclearización, a cambio de la descongelación de activos iraníes por entre 12,000 y 25,000 millones de dólares y acceso a un fondo de reconstrucción de 300,000 millones.

El pacto se derrumbó cuando Irán atacó tres buques comerciales en el Estrecho el 6 y 7 de julio. Trump declaró la tregua «terminada» el 8 de julio durante la cumbre de la OTAN en Ankara.

El director de la CIA, John Ratcliffe, había advertido previamente que Irán probablemente no cumpliría sus compromisos nucleares. La disputa central era la duración de la prohibición al enriquecimiento de uranio: Washington exigía 20 años, mientras Teherán ofrecía entre cinco y 15.

A la presión militar se suma una dimensión adicional: el 10 de julio, Israel alertó a Washington sobre un supuesto plan iraní para eliminar a Trump, aunque fuentes israelíes aclararon que se trataba de diálogos generales y no de un complot activo.

El CENTCOM precisó en un comunicado que los bombardeos «continuarán imponiendo un alto coste a las fuerzas iraníes y degradando su capacidad para atacar a civiles inocentes y al transporte marítimo comercial en el Estrecho de Ormuz», una vía que concentra aproximadamente el 20% del comercio global de crudo.