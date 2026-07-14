EE. UU. completa nueva oleada de bombardeos contra Irán tras el colapso de la tregua

Las fuerzas armadas de Estados Unidos completaron este lunes una nueva ronda de ataques contra objetivos militares iraníes, en la más reciente escalada de un conflicto que ha entrado en una fase de mayor intensidad tras el derrumbe del alto al fuego acordado en junio.

El Comando Central estadounidense (CENTCOM) anunció que la misión concluyó a las 10:15 p.m. ET del 13 de julio, tras cinco horas de operaciones. Las fuerzas atacaron posiciones en Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas, empleando municiones de precisión contra sistemas de defensa costera, sitios de misiles y drones, y capacidades marítimas iraníes.

«El Comando Central de EEUU completó la última oleada de ataques contra Irán a las 10:15 p.m. ET del 13 de julio. Durante la misión de cinco horas, las fuerzas estadounidenses golpearon con éxito objetivos militares en todo Irán [...] para seguir degradando la capacidad de Irán de atacar el tráfico comercial», señaló CENTCOM en su comunicado.

Los bombardeos se producen tras el colapso del Memorando de Entendimiento firmado el 17 y 19 de junio en Suiza —conocido como el «Memorando de Islamabad»—, que había establecido una tregua de 60 días entre EEUU e Irán junto con la reapertura del Estrecho de Ormuz y un fondo de reconstrucción de 300,000 millones de dólares.

El acuerdo se desmoronó después de que Irán atacara buques comerciales en el Estrecho de Ormuz entre el seis y siete de julio. El presidente Donald Trump declaró terminada la tregua el 8 de julio desde la cumbre de la OTAN en Ankara, y el 13 de julio advirtió sin ambigüedades: «Vamos a golpearlos muy duro esta noche y vamos a golpearlos muy duro mañana, y no hay absolutamente nada que puedan hacer al respecto».

Irán respondió a los ataques previos lanzando misiles balísticos y drones contra bases militares estadounidenses en Bahréin —sede de la Quinta Flota—, Jordania, Kuwait y Omán el 12 y 13 de julio, aunque las fuerzas de esos países interceptaron parte de los proyectiles.

El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei —designado el 8 de marzo de 2026 tras la muerte de su padre Ali Jamenei durante los ataques iniciales de la Operación Furia Épica—, prometió el 11 de julio vengar esa muerte y ordenó continuar los ataques contra bases estadounidenses en la región.

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) calificó la situación como el fin efectivo del alto al fuego, advirtiendo que los intercambios de fuego en el Golfo Pérsico son «más intensos y consistentes» que durante la tregua. Según el ISW, «el aumento de los ataques y la reimposición del bloqueo marcan el fin del alto al fuego», aunque el alcance geográfico actual es menor que el de los combates de marzo y abril de 2026.

El conflicto se originó el 28 de febrero de 2026 con la Operación Furia Épica, una ofensiva conjunta de EE. UU. e Israel que destruyó más de 5,000 objetivos iraníes, incluyendo instalaciones nucleares en Natanz, Isfahan y Fordow. Desde entonces, EE. UU. ha ejecutado múltiples rondas de bombardeos contra territorio iraní.

CENTCOM informó que más de 50.000 militares estadounidenses permanecen desplegados en Oriente Medio, y cerró su comunicado con una advertencia directa: «Las fuerzas americanas permanecen vigilantes, letales y listas».