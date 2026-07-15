American Airlines reactiva vuelos Miami-Maracaibo tras los devastadores terremotos en Venezuela

American Airlines restableció este miércoles su ruta entre el Aeropuerto Internacional de Miami y el Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, como parte de los esfuerzos por recuperar la conectividad aérea de Venezuela tras los terremotos que devastaron el país el pasado 24 de junio.

Acorde a la información difundida por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (MIPPCI), la aerolínea opera la ruta con frecuencia diaria en ambas direcciones: el vuelo desde Miami despega a las 10:10 a.m. y aterriza en Maracaibo a la 1:30 p.m., mientras que el retorno parte a las 2:10 p.m. y llega a territorio estadounidense a las 5:15 p.m.

Las aeronaves asignadas son Embraer 175, equipadas con cabina premium y conexión a internet de alta velocidad.

El contexto que motivó tanto la suspensión como la reactivación de estos vuelos es la peor catástrofe sísmica que ha sufrido Venezuela en más de un siglo: dos terremotos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5, separados por apenas 39 segundos, sacudieron el centro-norte del país con epicentro en el eje Yaracuy-Carabobo.

El balance oficial reporta más de 4,500 fallecidos, 16,740 heridos y cerca de 19,000 personas sin vivienda, mientras la ONU estima hasta 50,000 desaparecidos.

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea del país, quedó fuera de servicio el mismo 24 de junio por graves daños estructurales: colapso de techos, grietas en las pistas y caída del Centro de Control de Área.

El cierre de Maiquetía provocó el pánico entre pasajeros y tripulaciones y obligó a cancelar más de 100 vuelos, afectando a unos 15,000 pasajeros solo el 25 de junio.

American Airlines suspendió en esa fecha sus vuelos AA 3759 y AA 3599 entre Miami y Caracas, con servicios cancelados hasta el 10 de julio inclusive.

El Aeropuerto La Chinita de Maracaibo, en cambio, no sufrió daños en su pista y reanudó operaciones comerciales el 26 de junio, convirtiéndose en una de las principales alternativas de entrada aérea al país.

El 1 de julio, el Comando Sur de Estados Unidos asumió el control operativo de la torre de tráfico aéreo de Maiquetía con 110 aviadores especializados para restablecer el tráfico de carga humanitaria, mientras Washington comprometió 386 millones de dólares en ayuda a Venezuela.

La reactivación de la ruta Miami-Maracaibo cobra especial relevancia porque American Airlines había regresado a Venezuela apenas el 30 de abril de 2026, tras siete años de ausencia desde marzo de 2019, siendo la primera aerolínea estadounidense en reanudar operaciones en el país.

La aerolínea justificó la reactivación de este puente aéreo con un argumento que combina lo comercial y lo humanitario: «La importancia de reactivar este puente aéreo y mantener canales de comunicación sólidos tras los recientes sismos ratifica a la compañía aérea no solo su confianza comercial en el mercado venezolano, sino también su compromiso social para facilitar el flujo de ayuda, reencuentros familiares y viajes corporativos en un momento clave de recuperación para el país».