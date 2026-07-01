Conviasa suspende vuelos a Cuba tras sismos en Venezuela

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La aerolínea estatal venezolana Conviasa anunció el 29 de junio la suspensión temporal de sus vuelos en la ruta Caracas–La Habana–Caracas, como consecuencia directa del cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio.

En un comunicado oficial publicado por el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana en su página de Facebook, la aerolínea explicó que «debido a los sismos ocurridos el pasado 24 de junio, las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía 'Simón Bolívar' han sido suspendidas», lo que la obliga a reprogramar también la ruta Caracas–Santa Lucía (México)–Caracas.

La medida entró en vigor de inmediato y se extenderá «por un lapso estimado de quince (15) días o hasta tanto las autoridades competentes habiliten plenamente las operaciones en la mencionada terminal aérea», según el texto del comunicado.

El origen de la crisis es el doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 registrado el 24 de junio a las 18:04 hora local, con epicentros en el estado Yaracuy y en zonas próximas a Morón, en Carabobo, catalogado como el sismo más potente en Venezuela en más de 125 años.

El aeropuerto de Maiquetía, principal puerta de entrada y salida aérea del país, sufrió hundimiento de techos, caída de paredes y ventanas, grietas en la pista principal y daños en los mostradores de las aerolíneas, lo que obligó a su cierre indefinido. Otras compañías como Iberia, Air Europa, Copa Airlines y American Airlines también cancelaron sus operaciones hacia Caracas.

El balance humano del desastre es devastador. Al 30 de junio, las cifras oficiales reportaban entre 1,719 y 1,943 fallecidos, más de 5,000 heridos y unos 16,000 damnificados. La ONU informó el colapso de más de 100 edificios solo en La Guaira, la ciudad costera más afectada, mientras que la NASA calculó que cerca de 59,000 edificios podrían estar destruidos según evaluaciones satelitales. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó daños preliminares de 6,700 millones de dólares.

Hasta este miércoles, el aeropuerto de Maiquetía permanecía cerrado sin fecha oficial de reapertura, con los trabajos de reparación apenas iniciados. Desde el sismo principal se han registrado más de 512 réplicas, incluida una de magnitud 4.6 el lunes en la zona de Caraballeda, estado La Guaira.

La suspensión golpea directamente a los pasajeros cubanos y venezolanos que dependen de esta ruta, en un momento en que Cuba ya atraviesa una severa crisis de conectividad aérea internacional. No es la primera vez que Conviasa interrumpe este servicio: en febrero de 2026 suspendió los vuelos a Cuba por escasez de combustible Jet A-1 en los aeropuertos de la isla, y en octubre de 2025 hizo lo mismo a raíz del huracán Melissa.

Mientras el aeropuerto de Maiquetía no recupere su operatividad plena, la ruta entre Caracas y La Habana permanecerá cancelada, sin que ninguna de las dos partes haya ofrecido una fecha concreta de reanudación.