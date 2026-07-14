Cubana denuncia 12 días sin suministro de agua en Marianao

Una joven residente de Marianao grabó este lunes un video de denuncia en el que relató que su comunidad llevaba 12 días consecutivos sin agua potable, una situación que calificó de «descaro» y por la que exigió solución en un plazo de 24 horas.

En la grabación, difundida en redes sociales por el influencer Alain Paparazzi Cubano, la joven explicó que la única vez que llegó agua al área fue «un hilito» que no alcanzó para llenar ningún recipiente.

Ante ese vacío, las pipas privadas se han convertido en la única alternativa, pero a un costo que ella considera inaceptable: 45.000 pesos cubanos por un servicio de agua que en marzo —hace apenas cuatro meses— rondaba los 7.000 pesos.

«¿Hasta cuándo es el descaro? Nos quitan la luz, nos quitan el agua. ¿Qué más nos van a quitar?», preguntó con evidente indignación.

La joven también señaló las consecuencias prácticas de la escasez: los alimentos se echan a perder y la vida cotidiana se vuelve insostenible. «La comida se echa a perder, no les importa nada. Y si a ustedes no les importa la familia de uno, a nosotros tampoco nos tiene por qué importar ustedes», afirmó.

Respecto al mercado informal de pipas, fue categórica: «Yo no voy a pagar ninguna pipa, porque no me da la gana. Porque el agua es algo que deberían de tener todas las personas. Algo ni siquiera que se debería de exigir».

Su mensaje cerró con una demanda directa: «Exijo que nos pongan el agua en 24 horas. No es amenaza, soy una ciudadana normal, de a pie, que está también hasta aquí, de que ustedes lo tengan todo, y que nosotros tengamos que hacer de tripas corazón para tener tan siquiera un poquito, y hasta eso nos quieren quitar».

El precio de 45,000 pesos que menciona la denunciante se ubica en el extremo superior del mercado informal capitalino, donde las cargas estándar oscilan entre 18,000 y 26,000 pesos cubanos, con picos de hasta 50,000 en zonas con mayor déficit. Para dimensionar el impacto: el salario mínimo en Cuba es de 2,100 pesos, lo que convierte una sola pipa en el equivalente a entre ocho y 21 salarios mínimos.

Marianao es uno de los municipios más golpeados de la capital por esta doble crisis. El problema estructural es que el 87% del sistema hídrico de La Habana depende de la red eléctrica para operar sus bombas, y los apagones en julio de 2026 alcanzan entre 22 y 30 horas diarias, dejando sin efecto cualquier intento de bombeo.

La magnitud de la crisis hídrica en la capital no ha dejado de crecer: en abril de 2026 unas 200,000 personas ya sufrían problemas de abastecimiento; en mayo la cifra ascendió a 376,000 personas afectadas en La Habana; y este mes, según especialistas de la empresa estatal Aguas de La Habana, más de medio millón de habaneros sufren la crisis. A nivel nacional, aproximadamente 2.7 millones de cubanos enfrentan escasez de agua a diario.

Marianao acumula un historial de protestas en 2026 directamente vinculadas a esta situación. El 1 de julio, vecinos del barrio Zamora salieron a las calles con cacerolazos gritando «¡Libertad!» y «agua y corriente» tras más de 24 horas sin electricidad y días sin agua.

El 6 de julio, otra vecina del mismo barrio denunció una semana entera sin agua y 38 horas consecutivas sin electricidad. Antes, en junio, ya se habían registrado cacerolazos en Marianao por falta de agua corriente.