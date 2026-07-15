Congresista de EE.UU.: "Cuba forma parte de la alianza impía"

El congresista republicano Mike Lawler incluyó este miércoles a Cuba dentro de una «alianza impía» integrada también por Irán, China, Rusia, Venezuela y Corea del Norte, y defendió endurecer la presión económica contra ese bloque durante un foro sobre política exterior organizado por el Hudson Institute.

Lawler, presidente del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para Oriente Medio y África del Norte, sostuvo que los principales desafíos para Estados Unidos están estrechamente conectados y no pueden abordarse por separado.

«La política exterior no se conduce en un vacío ni en silos. Casi todo está interconectado. Y así, cuando miras a Irán y la alianza impía que tienen con China, con Rusia, con Venezuela, con Cuba, con Corea del Norte», afirmó el legislador.

Durante su intervención, el republicano defendió la estrategia de máxima presión impulsada por la administración de Donald Trump y aseguró que las sanciones económicas son una herramienta clave para debilitar a esos gobiernos y limitar su capacidad de actuación.

Según Lawler, reducir los ingresos de Irán significa disminuir los recursos destinados al financiamiento de grupos armados aliados, al desarrollo de misiles balísticos, drones y su programa nuclear.

«Cuanta más presión económica podamos ejercer sobre ellos, menos financiamiento tendrán disponible para financiar a sus proxies terroristas», sostuvo.

El congresista también destacó las iniciativas legislativas que ha promovido para reforzar las sanciones contra Teherán. Entre ellas mencionó la Ley de Sanciones Energéticas Irán-China, incorporada a un paquete de ayuda exterior aprobado por la Cámara de Representantes, y la Ley de Sanciones Reforzadas contra Irán, aprobada en marzo con respaldo bipartidista de 296 copatrocinadores y aún pendiente de discusión en el Senado.

Lawler contrastó la situación actual con la de los últimos cinco años, que calificó como un período de «inacción y fracaso» en política exterior. En cambio, atribuyó a la administración Trump una serie de avances estratégicos, entre ellos el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes, la interrupción del comercio de petróleo entre Irán y China y la salida de Venezuela de esa red de alianzas.

«Tener a Venezuela completamente cortada de ellos es positivo», afirmó, en referencia a la operación estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro en enero de este año.

Las declaraciones del congresista llegan en un contexto de creciente presión de Washington sobre La Habana. Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones al régimen cubano y reincorporó a la isla a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

En paralelo, altos funcionarios estadounidenses han insistido en los vínculos estratégicos de Cuba con algunos de los países mencionados por Lawler. El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró ante el Senado el pasado 2 de junio que la isla alberga instalaciones de inteligencia operadas por China y Rusia, incluidas al menos cuatro bases electrónicas chinas y dos estaciones rusas del sistema de navegación GLONASS. Además, Cuba e Irán firmaron en 2025 una alianza estratégica con una vigencia de diez años.

La administración Trump sostiene que estas relaciones representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y ha reforzado las sanciones mediante la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo, que amplía las medidas contra personas y entidades vinculadas al régimen cubano y a su aparato represivo. En ese contexto, la ofensiva legislativa impulsada por Lawler busca estrechar aún más el cerco económico sobre los países que el congresista define como una "alianza impía".