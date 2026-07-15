Amelia Calzadilla agradece apoyo a sus padres durante interrogatorio

La activista cubana exiliada Amelia Calzadilla informó este miércoles que sus padres ya habían salido de la IV Unidad de Policía del Cerro, en La Habana, tras ser sometidos a un interrogatorio de aproximadamente dos horas por agentes de la Seguridad del Estado, y agradeció públicamente el acompañamiento que recibieron durante el proceso.
En una publicación en su cuenta de Facebook, Calzadilla explicó que aún no había podido comunicarse con sus padres por falta de conexión en Cuba, pero que quería expresar su gratitud al grupo cristiano que preside el pastor Rolando Pérez Lora, conocido como «Pregonero de Cristo», por haber estado presente junto a ellos. «Quiero agradecer al grupo cristiano que preside el pastor Rolando Pregonero De Cristo por estar ahí para ellos. Cuando consiga comunicarme, les contaré», escribió la activista.
Calzadilla también extendió su agradecimiento a quienes la han acompañado desde que denunció públicamente la citación: «Mil gracias a todos los que me han apoyado en esta denuncia y me han ofrecido ayuda y consuelo».
El interrogatorio había sido denunciado por Calzadilla el 12 de julio, cuando reveló que la citación fue entregada el 11 de julio —quinto aniversario de las protestas del 11J— directamente en el domicilio familiar del Cerro por dos agentes, uno de civil y un policía uniformado. La activista calificó la medida como una represalia directa por su activismo político desde el exilio y describió a sus padres como «ancianos enfermos» que viven como «rehenes de una dictadura tirana, sanguinaria y criminal».
El día del interrogatorio, antes de que comenzara, Calzadilla publicó un mensaje contundente: «No tengo remordimientos, mis padres no serán interrogados por mi activismo político, serán interrogados porque viven como rehenes de una dictadura tirana, sanguinaria y criminal. Esto es hasta el final».
La presencia del Pastor Rolando Pérez Lora junto a los padres de Calzadilla responde a un patrón documentado de acompañamiento a activistas y sus familiares ante la represión estatal. El 2 de julio, el pastor ya había acompañado a la activista Anna Bensi durante una citación policial en Alamar, y al día siguiente fue retenido más de ocho horas junto a miembros del colectivo «Fuera de la Caja Cuba». En marzo de 2026 había sido arrestado en Peñas Altas, Matanzas, por grabar un video de enseñanza bíblica.
Calzadilla reside en Madrid desde noviembre de 2023, cuando se exilió junto a su esposo Tony Díaz y sus tres hijos tras años de acoso sistemático por parte de la Seguridad del Estado. En junio de 2023, su esposo fue detenido como mecanismo de chantaje emocional. En enero de 2024, el régimen la amenazó con prohibirle la entrada a Cuba como consecuencia de su activismo en redes sociales.
La táctica de citar o interrogar a familiares de activistas exiliados es una práctica documentada del régimen cubano para presionar a opositores desde el exterior, utilizando a personas vulnerables como instrumento de coacción psicológica. La citación entregada el mismo día del aniversario del 11J refuerza la lectura de que se trató de una acción deliberada e intimidatoria.
Calzadilla prometió ofrecer más detalles sobre lo ocurrido en el interrogatorio en cuanto logre establecer comunicación con sus padres.
Preguntas Frecuentes sobre la Situación de Amelia Calzadilla y la Represión en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué sucedió con los padres de Amelia Calzadilla en Cuba?
Los padres de Amelia Calzadilla fueron sometidos a un interrogatorio por la Seguridad del Estado en La Habana. Este interrogatorio, que duró aproximadamente dos horas, fue una medida de represalia del régimen cubano contra el activismo de Calzadilla desde el exilio.
Publicidad
¿Cómo reaccionó Amelia Calzadilla al interrogatorio de sus padres?
Amelia Calzadilla agradeció públicamente el apoyo recibido por sus padres durante el interrogatorio, especialmente al grupo cristiano liderado por el Pastor Rolando Pérez Lora. Calzadilla calificó la medida como una represalia y tortura psicológica por su activismo político.
Publicidad
¿Cuál es el patrón de represión que enfrenta Amelia Calzadilla y otros activistas cubanos?
El régimen cubano utiliza la táctica de citar o interrogar a familiares de activistas exiliados como herramienta de presión psicológica. Esta práctica busca intimidar y coaccionar a los opositores que critican al gobierno desde el exterior. En el caso de Calzadilla, sus padres fueron interrogados coincidiendo con el aniversario de las protestas del 11J.
Publicidad
¿Qué papel juega el Pastor Rolando Pérez Lora en el apoyo a los activistas cubanos?
El Pastor Rolando Pérez Lora, conocido como «Pregonero de Cristo», ha estado presente en múltiples ocasiones apoyando a activistas y sus familias. Su presencia durante los interrogatorios es parte de un patrón de acompañamiento para brindar apoyo moral y resistencia frente a la represión estatal.
Publicidad
Vídeos relacionados:
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.