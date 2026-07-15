Amelia Calzadilla agradece apoyo a sus padres durante interrogatorio

La activista cubana exiliada Amelia Calzadilla informó este miércoles que sus padres ya habían salido de la IV Unidad de Policía del Cerro, en La Habana, tras ser sometidos a un interrogatorio de aproximadamente dos horas por agentes de la Seguridad del Estado, y agradeció públicamente el acompañamiento que recibieron durante el proceso.

En una publicación en su cuenta de Facebook, Calzadilla explicó que aún no había podido comunicarse con sus padres por falta de conexión en Cuba, pero que quería expresar su gratitud al grupo cristiano que preside el pastor Rolando Pérez Lora, conocido como «Pregonero de Cristo», por haber estado presente junto a ellos. «Quiero agradecer al grupo cristiano que preside el pastor Rolando Pregonero De Cristo por estar ahí para ellos. Cuando consiga comunicarme, les contaré», escribió la activista.

Calzadilla también extendió su agradecimiento a quienes la han acompañado desde que denunció públicamente la citación: «Mil gracias a todos los que me han apoyado en esta denuncia y me han ofrecido ayuda y consuelo».

Facebook / Amelia Calzadilla

El interrogatorio había sido denunciado por Calzadilla el 12 de julio, cuando reveló que la citación fue entregada el 11 de julio —quinto aniversario de las protestas del 11J— directamente en el domicilio familiar del Cerro por dos agentes, uno de civil y un policía uniformado. La activista calificó la medida como una represalia directa por su activismo político desde el exilio y describió a sus padres como «ancianos enfermos» que viven como «rehenes de una dictadura tirana, sanguinaria y criminal».

El día del interrogatorio, antes de que comenzara, Calzadilla publicó un mensaje contundente: «No tengo remordimientos, mis padres no serán interrogados por mi activismo político, serán interrogados porque viven como rehenes de una dictadura tirana, sanguinaria y criminal. Esto es hasta el final».

La presencia del Pastor Rolando Pérez Lora junto a los padres de Calzadilla responde a un patrón documentado de acompañamiento a activistas y sus familiares ante la represión estatal. El 2 de julio, el pastor ya había acompañado a la activista Anna Bensi durante una citación policial en Alamar, y al día siguiente fue retenido más de ocho horas junto a miembros del colectivo «Fuera de la Caja Cuba». En marzo de 2026 había sido arrestado en Peñas Altas, Matanzas, por grabar un video de enseñanza bíblica.

Calzadilla reside en Madrid desde noviembre de 2023, cuando se exilió junto a su esposo Tony Díaz y sus tres hijos tras años de acoso sistemático por parte de la Seguridad del Estado. En junio de 2023, su esposo fue detenido como mecanismo de chantaje emocional. En enero de 2024, el régimen la amenazó con prohibirle la entrada a Cuba como consecuencia de su activismo en redes sociales.

La táctica de citar o interrogar a familiares de activistas exiliados es una práctica documentada del régimen cubano para presionar a opositores desde el exterior, utilizando a personas vulnerables como instrumento de coacción psicológica. La citación entregada el mismo día del aniversario del 11J refuerza la lectura de que se trató de una acción deliberada e intimidatoria.

Calzadilla prometió ofrecer más detalles sobre lo ocurrido en el interrogatorio en cuanto logre establecer comunicación con sus padres.