«Este vive en otro país»: cubanos explotan contra Díaz-Canel tras visitar Habana del Este

La visita de Miguel Díaz-Canel este martes a varias instalaciones empresariales de Habana del Este desató una avalancha de críticas de cubanos en redes sociales, en una jornada marcada por un nuevo colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Según el medio estatal Cubadebate, el mandatario inspeccionó proyectos industriales en Habana del Este que incluyen la primera estación pública de carga para vehículos eléctricos del país, ubicada en la autopista Vía Blanca, en Guanabo, y sustentada con 432 paneles solares con capacidad de 274 kWp. También visitó la Unidad Empresarial de Base «Industrial Guanabo», donde conoció un proyecto de ensamblaje de 250 contenedores destinados a la recogida de basura en La Habana.

La visita tuvo lugar el mismo martes en que Cuba sufrió el quinto colapso total del Sistema Electroenergético Nacional en lo que va de 2026 y el tercero en ocho días. La desconexión ocurrió a las 11:05 horas, cuando el país enfrentaba un déficit de generación de entre 1,990 y 2,020 MW frente a una demanda prevista de 3,150 MW.

La publicación de la Presidencia en Facebook sobre el recorrido presidencial se convirtió rápidamente en un muro de críticas. «Este vive en otro país», fue uno de los comentarios que mejor resumió el sentir de muchos internautas ante las imágenes de Díaz-Canel inspeccionando proyectos relacionados con la energía, difundidas el mismo martes en que millones de cubanos enfrentaban otro colapso del SEN.

Facebook / Presidencia de Cuba

Las críticas se concentraron en la desconexión entre la agenda presidencial y la realidad que viven millones de cubanos. «Parece que no se han enterado de que el SEN se jodió. Informen, por si les interesa», escribió un usuario. Otro resumió el sentir de muchos comentaristas con una frase que se repitió en distintas variantes: «Este vive en otro país».

Varios internautas cuestionaron que el gobernante dedicara la jornada a recorrer instalaciones empresariales mientras el país enfrentaba un nuevo colapso eléctrico. «Increíble... el país al borde del colapso total y usted sigue paseando para las cámaras», escribió un usuario. Otro añadió: «El que más recorrido hace y el que no resuelve nada. Mucha muela. Un país sin energía eléctrica va a la ruina».

La publicación también se convirtió en un espacio para denunciar problemas cotidianos que siguen sin solución. «Necesitamos agua... ¿Ustedes tienen agua en su casa o están resistiendo también?», preguntó una usuaria. Otra comentó que, durante la visita presidencial, se restableció momentáneamente el servicio eléctrico en la zona, pero volvió a interrumpirse poco después de que la comitiva abandonara el lugar. También lamentó que Díaz-Canel no recorriera calles cercanas donde persisten fosas desbordadas y otros problemas sin resolver desde hace años.

Otros usuarios aprovecharon para exponer las dificultades que enfrentan en sus territorios. «Hace más de tres meses que un edificio en Santa Clara está sin agua y nadie resuelve el problema», escribió un internauta. «Y mientras tanto sin agua, electricidad ni efectivo para cobrar la jubilación», añadió otra comentarista. Tampoco faltaron quienes cuestionaron la utilidad del recorrido presidencial: «Yo sigo sin entender cuáles son las funciones del presidente y las del primer ministro. Visitar empresas y ver su funcionamiento son cosas del Gobierno, no del presidente», opinó un usuario, mientras otro resumía el contraste con una frase: «Empresas sin corriente».

Las críticas trascendieron la gestión económica y derivaron en cuestionamientos al sistema político. «Solo miseria, un sistema económico demoniaco», escribió un usuario. Otros reclamaron cambios con mensajes como «#VivaCubaLibre», «#AbajoLaDictadura» y «Cuba debe adoptar la democracia».

También hubo llamados para que Díaz-Canel y la cúpula gobernante abandonaran el poder. «Váyanse perros», escribió un usuario.

La visita de Díaz-Canel volvió a poner de manifiesto la creciente brecha entre el discurso oficial y el malestar de una población que enfrenta prolongados apagones, escasez y una crisis económica cada vez más profunda. En las redes sociales, el recorrido presidencial terminó eclipsado por las críticas de quienes consideran que las prioridades del Gobierno siguen alejadas de los problemas más urgentes del país.